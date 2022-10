Zlom v investování. Lidé obětovali budoucí peníze, aby na podzim měli na složenky

Globální studie, která se čtvrtletně provádí mezi 10 tisíci drobnými investory ve 13 zemích a na třech kontinentech, zjistila, že dva z pěti investorů snížili v posledních třech měsících objem peněz vkládaných do investic. Ukázal to průzkum investiční společnosti eToro.

Z údajů také vyplývá, že většina drobných investorů má dlouhodobé cíle – dvě třetiny chtějí držet jednotlivé investice po dobu několika let nebo desetiletí, zatímco pouze jedno procento se označuje za každodenní tradery. To podporuje i fakt, že téměř polovina českých respondentů zdůrazňuje jako svůj hlavní cíl investování zajistit si dlouhodobé finanční zabezpečení.

To znamená možnost nechat si po dobu 25 let, což je průměrná doba strávená v penzi, vyplácet měsíčně k důchodu navíc téměř sedm tisíc korun. Asociace penzijních společností ČR proto vyzývá lidi, kterým do penze ještě zbývá více než deset let, aby přešli do vyvážených nebo lépe dynamických fondů nového penzijka.