Spekulanti zkoušeli zlomit oslabenou korunu. ČNB ji ochránila

„Těžko říci, o kolik slabší by byla, protože pokud by ČNB neprodávala devizové rezervy, tak vzhledem k výši inflace by nejspíše zvyšovala úrokové sazby. To by mělo za následek vyšší atraktivitu naší měny. V případě, že by ČNB nedělala vůbec nic, a jako dosud by zachovala úrokové sazby na úrovních, které nastavila předešlá bankovní rada, tak by se kurz mohl pohybovat někde kolem 25,50 Kč za euro,“ odhaduje Tomáš Kudla, obchodní ředitel pro ČR a SK společnosti Ebury.