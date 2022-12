Střet s plyšákem, páv v říji i pád ze sklepa: vtipné hlášky z pojišťoven

Klient šel do hospody, ale neměl peníze. Ukradl tedy kovový poklop od kanálu a dal jej do sběru, aby měl na pivo. Když se vracel večer z hospody, tak do toho odkrytého kanálu spadl a zlomil si nohu.

„Stáli jsme ve frontě, pán předbíhal, já jsem ho upozornil, aby to nedělal. Chtěl jsem mu sundat roušku, abych se podíval, jestli to není někdo, koho znám a nedělá si jen srandu. Pak jsme se začali prát. Nárokuje si lehký otřes mozku a pohmoždění páteře. Je to vše jen konspirativní. Nebyl jsem schopný posoudit, jestli ho znám, když měl tu roušku. Stalo se to v Kauflandu. Byla to fronta u pultu lahůdek. Odvezla nás oba sanitka.“