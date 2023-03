V rodině si půjčuje přes 60 procent Čechů. Sází na důvěru, ale dělají chybu

S vysokou inflací dostaly peněženky českých domácností zabrat. Lidé hledají cesty, jak finančně náročné období zvládnout, a často nacházejí záchrannou síť v podobě rodiny. U příbuzných si někdy půjčilo 60,5 procenta Čechů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident Financial.

Půjčky v rodinách tak nejsou nic výjimečného. Rodiče dětem běžně půjčují například na pořízení vlastního bydlení. „Rodina se zkrátka snaží pomoci, jak jen je to možné, což je naprosto v pořádku. Je ale třeba myslet na to, že i půjčka v rodině pořád zůstává půjčkou, která by měla mít svá předem stanovená pravidla,“ upozorňuje Bronislava Wlasáková, ředitelka právního oddělení Provident Financial.