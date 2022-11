Vánoce budou střízlivější, Češi si je užijí, odmítají se ale proto zadlužit

Češi vědí, že nastávají horší časy a mnohem více si rozmýšlejí případné neuvážené kroky. Zatímco před rokem si byl ochoten na Vánoce půjčit peníze každý desátý Čech, letos jsou to jen tři ze sta. Vyplývá to z průzkumu České bankovní asociace, který pro ni provedla agentura Ipsos na více než tisícovce respondentů.

Většina lidí nepovažuje půjčku na vánoční dárky za bezpečnou. Obecně platí, že mladší lidé se takových úvěrů bojí méně a za dobrý nápad je považuje šest procent Čechů od 18 do 34 let. Téměř šedesát procent z těch, kteří si z této věkové skupiny v minulosti půjčovali, si přitom půjčili i v době koronaviru, tedy v nejisté době.

Vysokoškolsky vzdělaní lidé jsou při půjčování obezřetnější, 98 procent z nich považuje vánoční půjčku za rizikovou, tedy více než lidé se základním vzděláním. I v této skupině je to ale vysoké číslo, a to 89 procent.

Více než polovina Čechů přitom zastává názor, že vánoční svátky jsou o něčem jiném než o drahých dárcích a více než čtvrtina lidí považuje za bláhové půjčit si peníze jen pro pár dnů oslav spojených s narozením Ježíše Krista.

„Je dobře, že lidé jsou při plánování vánočních výdajů obezřetní a drtivá většina z nich by se kvůli dárkům nezadlužila. I tak ale doporučujeme opatrnost. Je dobré vždy zvážit, jestli na splácení takového závazku mám prostředky, popřípadě si velmi dobře vybrat poskytovatele takové půjčky. Dobré je vždy přesně zjistit, kolik za svou půjčku zaplatím,“ uvedl gestor pro spotřebitelské otázky asociace Filip Hanzlík.

Nejčastějším důvodem, který vede lidi k tomu, aby se na Vánoce zadlužili, je nedostatek úspor, do kterých by šlo sáhnout. Jako hlavní příčinu to uvedlo přes 40 procent Čechů. Téměř čtvrtina lidí nechce čekat a šetřit na vytoužené zboží. Pětinu lidí přesvědčí fakt, že kupovaná věc je ve slevě a dalších 15 procent zase to, že prodejce nabídne výhodný splátkový prodej, například s nulovým úročením. Dva lidé z deseti pak říkají, že prostě chtějí udělat svým blízkým pěkné Vánoce.

Jak moc si lidé hodlají půjčit, souvisí s tím, kolik chtějí Češi za dárky letos utrácet. Celkově letos plánují nakoupit dárky, jídlo a ozdoby v průměru za 13 635 korun, což je zhruba o tisícovku více než loni (téměř o 8 % více z původních 12 672 Kč).

Vzhledem k tomu, že meziroční inflace ale přesáhla v říjnu 15 procent, tak i při vyšší útratě pořídí Češi pod stromeček méně hodnotné dárky, napečou méně cukroví, nebo si budou muset nechat z kádě vylovit menšího kapra než dříve.

Výzkum ukazuje, že ženy jsou při kupování dárků o něco štědřejší než muži. Každá pátá totiž plánuje letos utratit za vánoční dárky pět až deset tisíc korun. V průměru, který ženy navyšují, však hodlá takovou částku utratit „jen“ 18 procent respondentů.

Postoj k nákupům se liší také podle rodinného stavu. Pětina rozvedených hodlá utratit za dárky jen do tří tisíc korun, naopak pětina vdaných plánuje utratit až deset tisíc. Jen za dárky chtějí Češi utratit v průměru 7513 korun, za jídlo a pití dalších 3403 korun a za ozdoby 2719 korun.

Ačkoliv počet lidí ochotných se kvůli Vánocům letos zadlužit, výrazně klesl, částka, kterou si chtějí letos půjčit, je zhruba stejná. Největší skupina dlužníků (39 %) si loni půjčila od pěti do deseti tisíc korun a letos si chce tuto sumu půjčit jen o jeden procentní bod lidí méně. Podobně drobné odchylky jsou zachyceny také u dalších částek úvěrů. Jen u půjčky nad 30 tisíc korun se dlužnický apetit výrazněji změnil. Zatímco loni si byli tuto částku ochotni půjčit tři dlužníci ze sta, letos nikdo.

Ti, kteří si plánují půjčku na vánoční dárky vzít, nebo si ji už vzali, si nejčastěji půjčují přímo od banky (58 procent). Nad důvody, které by mohly způsobit neschopnost půjčku splácet, příliš neuvažují. 35 procent z nich by to vůbec nenapadlo, 31 procent se mírně obává, ale stojí to podle nich za to.

Nejčastějším řešením problémů při splácení je žádost o odklad splátek. Pětina lidí, kteří si v minulosti půjčili na vánoční dárky, uvedlo, že půjčku splácí s problémy, které budou řešit odkladem splátek. Sedmina tvrdí, že si při problémech se splácením pomůže půjčkou v rodině.

„Poměrně hodně lidí, kteří se pro vánoční půjčku rozhodli, se dostává do problémů se splácením. V takových případech doporučujeme co nejrychleji kontaktovat poskytovatele půjčky a začít s ním jednat o způsobu řešení,“ radí Hanzlík.