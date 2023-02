Dva důvody, proč se Českem žene inflační vlna: energie a vládní zásah

Proti tomu dalším zemím, které držely ceny elektřiny a plynu tvrdě dole, především Francii, Španělsku a Portugalsku, do určité míry i Německu, se podařilo v důsledku zbrzdit celkovou inflaci. Nizozemsko, Belgie a Irsko zabránily předčasnému rozšíření inflace do neenergetických oborů tím, že nechaly spotřebitelské ceny energií zdražit podle situace na světových trzích. Ovšem státům Pobaltí nepomohlo ani to, že do cen energií nezasahovaly, protože inflační očekávání se stejně naplňovala ve všech oborech.