Proč si mají živnostníci začít platit víc na důchod? Protože je to fér

Manažerovi vydělávajícímu v zaměstnaneckém poměru trojnásobek průměrného platu se přitom peníze nevrátí reálně nikdy, teoreticky 45 let po nástupu do penze.

S větší razancí žádala změnu před třemi lety Jana Maláčová (ČSSD). „Minimální vyměřovací základy u OSVČ se zvyšují zhruba o 50 procent,“ napsali její experti do dokumentů plánované penzijní reformy a opět to zdůvodnili nutností „zajistit přiměřenou výši důchodu těchto osob“.

V podtextu však stála jiná úvaha. Ministryně chtěla zvýšit minimální důchod na 10 tisíc korun (vzhledem k dnešní úrovni penzí 12 500 korun). To je ovšem podstatně víc peněz, než by si podle platných pojistných pravidel zasloužil živnostník, i kdyby platil minimální sazbu čtyřicet let.

Proto se zaměstnanci, který celý život pracoval za minimální mzdu, vrátí odvedené pojistné ve vyplacených důchodech už za 14 let, manažerovi s trojnásobkem průměrné mzdy se peníze nevrátí reálně nikdy, teoreticky 45 let po nástupu do penze. Nelze přehlédnout, že odvedené peníze dostane zpátky jen menšina pojištěnců. Důchodu se podle statistiků dožijí čtyři pětiny Čechů, kteří při nástupu v roce 2021 mohli počítat s tím, že budou penzi v průměru pobírat devatenáct let. Pro pojištěnce, který vydělával na úrovni průměrné mzdy, se ovšem pojistné vrátí až v pětadvacátém důchodovém roce.