Blog: Udělají důchody z Česka lidské vrakoviště?

Pokud bych věc vztáhl na vlastní životní situaci (věk, dosavadní délka pracovní dráhy, počet dětí), pak bych při aktuální minimální mzdě 17 300 korun podle platných měřítek měl nárok na penzi 16 718 korun. Patrně bych zaplatil náklady na bydlení v garsonce, nakoupil zlevněné jídlo těsně před expirací, snad i základní generické léky. Hotovo. Účet na nule. Při troše štěstí bych takto živořil do smrti. Rozbitá lednice by mě ale torpédovala k sociálnímu dnu.

Nahlíženo i primitivní laickou optikou, je v zájmu celku mít co nejméně důchodců nad ekonomickou roklí. Lidé padající do nuzoty častěji volí populisty a demagogy, kteří jejich důvěru zneužívají k nízkým sobeckým cílům, brodíce se k nim bahnem extremismu.

Do věci se musí – jako liberál to neříkám rád – vložit stát. Evropská komise chystá směrnice, které by měly umožnit, vedle mnoha dalších kroků, aby se pracovník mohl domáhat toho, že je zaměstnanec, a to klidně u soudu. Prokazování by už ovšem nebylo na pracovníkovi. Právě naopak, platforma by měla povinnost soudu dokázat, že je samostatný podnikatel a není její zaměstnanec.