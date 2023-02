Zvyšování penzí se zpomalí. Možná dřív, než si důchodci mysleli

Jestli byl důchodový systém dřív v problémech, vysoká inflace a mimořádné valorizace ho poslaly do ještě větších potíží. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď zvažuje radikálně dupnout na brzdu. Vyplývá to z pracovního materiálu z dílny MPSV, který projednává pětice koaličních stran a SZ Byznys ho mají k dispozici.

Podle platných pravidel se penze valorizují o polovinu růstu reálných mezd, které ale nyní klesají, a o plnou inflaci, která naopak roste mimořádně. Systém tak není nastaven na cenové šoky, která česká ekonomika právě prožívá. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) proto ohlásil, že by chtěl důchodcům nově přidávat pouze o dvě třetiny inflace. A to dočasně počínaje od příštího ledna.

Podle materiálu, který vznikl na Jurečkově resortu a vychází i z podnětů ekonomů a expertů, by se valorizace mohla zmenšit už letos na jaře. Lidé by tak dostali přidáno méně už při červnové valorizaci.

„Byla zpracována varianta, která po dobu dvou let, od ledna 2023 do ledna 2025, sníží úroveň valorizace o jednu třetinu. Tato změna ovlivní tři valorizace důchodů – očekávanou valorizaci v mimořádném termínu od června 2023 a valorizace v řádných termínech v lednu 2024 a 2025,“ píše se v dokumentu.

Jak se valorizují penze? Při řádných valorizacích jdou nahoru obě dvě složky penze. Základní výměra, tedy pevně stanovená část důchodu, stejná pro všechny důchodce, od ledna stoupla o 140 Kč z 3900 na 4040 Kč. Zásluhová výměra, která se odvíjí od počtu odpracovaných let a výše příjmů, se zvýšila o 5,1 %. Mimořádné valorizace se počítají jinak než ty každoroční lednové. Zvyšuje se pouze zásluhová část penzí. Nahrává proto lidem s vyššími penzemi. Čím vyšší důchod, tím víc ho mimořádná valorizace zvedne.

Ekonomka Helena Horská, která je členkou Jurečkova poradního týmu pro důchodovou reformu, se přimlouvá za to, aby stát valorizace pokrátil co nejdříve. Nadcházející červnová valorizace bude totiž vzhledem k vysoké inflaci masivní, podle Národní rozpočtové rady vysaje z rozpočtu 32 miliard.

Takové peníze budeme těžko hledat

„Apelovala bych na to najít možnost, jak přibrzdit tlak na výdaje v důchodovém systému už v letošním roce. Avizovaná další valorizace by měla spolknout 32 miliard, které budeme v rozpočtu těžko hledat. Bylo by vhodné se zamyslet nad alespoň částečnou úpravou už během letošního roku,“ řekla SZ Byznys hlavní ekonomka Raiffeisenbank Horská.

Červnová valorizace, která by podle Jurečky mohla důchody zvýšit až o tisícikorunu, totiž ovlivní i výši následných valorizací. I proto se MPSV zabývá i okamžitou změnou valorizací.

„Má-li být dosažen efekt (úspor, pozn. red.) již v roce 2024, je nutno provést pravděpodobně před vydáním nařízení vlády k mimořádné valorizaci zákonnou úpravu i mimořádné valorizace, pravděpodobně do konce března 2023. Pokud proběhne mimořádná valorizace v plné výši, nebude v lednové valorizaci vzhledem ke zvýšení základní výměry prostor pro významnou úsporu,“ píše se v dokumentu.

Pokud se koalice na snížení valorizací v příštích letech shodne, sníží se výdaje na důchody v horizontu roku 2025 o 14 až 15 miliard korun, spočítal Jurečkův resort. V následujících 25 letech by opatření šetřilo desetiny miliard ročně, než by efekt úplně odezněl.

Odbory: Extrémně necitlivé

Podle Víta Samka, místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), by rychlá změna valorizací mohla narazit u soudu.

„Samozřejmě by to mohlo narážet na nález Ústavního soudu, který říká, že za zaplacené pojistné máte dostat přiměřené sociální plnění. Výrazné snížení valorizace v době extrémně vysoké inflace bych za přiměřené sociální plnění nepovažoval.“

Podle Samka by měl kabinet šetřit jinde a „nehojit se“ na důchodcích. „Je to extrémně necitlivé. Vláda chce dopady své nečinnosti přenést na lidi, kteří už se nemohou bránit. Chce dělat líbivou politiku, škrtá příjmy sociálního systému a chce to přenést na důchodce. Říká, pojďme udělat podporu zkrácených úvazků, a vy to důchodci zaplaťte.“

Změnit valorizace je žádoucí nejen s ohledem na hluboké strukturální schodky, s kterými se Česko belhá vstříc demografické krizi. Pokud se systém dobře překope, mohly by být penze spravedlivější. Současný systém přidávání totiž nahrává vysokopříjmovým. Navíc došlo k situaci, ke které nikdy dojít nemělo – bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu než do řádného.