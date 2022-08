Ropa začne proudit i do Česka, našla se banka ochotná poslat peníze

Jedna z evropských bank se rozhodla zpracovat platbu za tranzit ruské ropy přes Ukrajinu. Odstranila tak příčinu přerušení dodávek ropovodem Družba do střední Evropy. Informovala o tom agentura Reuters, která se odvolává na slovenskou společnost Slovnaft a na zdroj obeznámený se situací.

V případě potvrzení všemi stranami bude platba krokem k obnovení dodávek ropy do Česka. Ruský provozoval ropovodů Transněfť podle agentury RIA uvedl, že platba za tranzit do Česka dorazila do banky a teď se čeká, až ji potvrdí Ukrajina.