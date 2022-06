Guvernér Rusnok: v druhém pololetí nás čeká recese

„Překvapení to není, je to ve středu toho očekávaného zvýšení mezi jedním a 1,5 procentního bodu,“ komentuje krok exguvernér Miroslav Singer. Zvýšení označil za razantní, ale inflační situace to podle něj vyžaduje. Zvlášť proto, že inflace je výš, než předpokládala i samotná ČNB. Z tohoto důvodu by podle Singera bylo i zvýšení o 1,5 procentního bodu adekvátní.