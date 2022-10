„Tohle za válku neschováte,“ reagovala Schillerová na obří schodek

„Rozpočet s tímto schodkem není možný. Nemůžeme to odpovědně odsouhlasit,“ oznámil šéf vítězné koalice Spolu Petr Fiala týden po loňských parlamentních volbách. Těmito slovy odmítl rozpočet na rok 2022 navržený odcházející ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), který počítal se schodkem 376,6 miliardy.

„Dohnalo vás to. Všechny ty vaše řeči, opoziční hraběcí rady a přesto, že máte o 127 miliard na příjmech navíc, tak nakonec jste schválili schodek, který jsme rozpočtovali na rok 2022 a za výdaje spojené s válkou na Ukrajině to neschováte a dobře to víte,“ řekla ministryně Schillerová po schválení rozpočtu.