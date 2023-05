Dvojitá pohroma. Klienty v nouzi může „potrestat“ i pojišťovna

Předpokládejme, že je smlouva stará a pojistná částka se neměnila, v takovém případě by dům mohl mít hodnotu 10 milionů korun.

Převedeno do čísel, lehne-li popelem objekt pojištěný na pět milionů a jeho současná hodnota je 10 milionů, mám nemovitost o 50 procent podpojištěnou a pojišťovna o 50 procent sníží pojistné plnění. Místo očekávaných pěti milionů dostanu jen dva a půl milionu.

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, použije se pro určení výše pojistného plnění částka odpovídající výši škody snížená v poměru, v jakém je v době vzniku pojistné události pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Je-li pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku, sníží pojistitel pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku; to neplatí, ujednají-li strany, že pojistné plnění sníženo nebude.

Ministerstvo financí se rozhodlo „přísnější“ praxi zarazit. Poslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh nového zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, jehož součástí je i úprava odpovídajících článků občanského zákoníku definujících podpojištění. Vše nyní čeká na projednání legislativní radou vlády.

Od 1. ledna 2024, což je datum navrhované účinnosti projednávaného zákona, by tedy pojišťovny již neměly mít právo snižovat pojistné plnění v důsledku podpojištění na částku nižší, než jaká odpovídá poměru sjednané pojistné částky ke skutečné hodnotě pojištěného majetku v době pojistné události.

ČSOB Pojišťovna, Direct a Maxima potvrdily krácení plnění provedené výpočtem, který nově projednávané znění občanského zákoníku znemožní. Do této kategorie mohou být zařazeny i pojišťovny, která se vyhnuly jednoznačné odpovědi a na opakovaný dotaz odmítly své postupy potvrdit.

Mediálně známé případy popisující to, jak pojišťovna krátí plnění de facto dvakrát, se vždy týkají situací, kdy dojde k totální škodě převyšující pojistnou částku.

Podle Martina Podávky z pojišťovny Pillow je to v principu správně a jde o praxi běžnou všude ve světě. Pojišťovny se hájí tím, že by nekrácením plnění při podpojištění na majetkovém pojištění prodělávaly, což by musely řešit navýšením pojistného.