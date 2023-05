Strach z inflace nekončí a ECB znovu zvyšuje úrokové sazby. I když opatrně

Například i bankovní domy JPMorgan a Bank of America se přikláněly k menšinovému názoru, že další zvednutí sazeb o půl procentního bodu je namístě. Za hlavní důvody označily inflaci, která je stále vysoko nad dvouprocentním cílem ECB, ale i zrychlující se růst mezd, což je faktor podporující inflaci. Více peněz v oběhu totiž snižuje jejich hodnotu a tlačí na zvyšování cen.

Ve střednědobém horizontu ECB usiluje o to, aby se míra inflace v eurozóně pohybovala kolem dvou procent. Tato hodnota se jí ale už měsíce vzdaluje.

I proto koncem dubna vyzval Mezinárodní měnový fond (MMF) Evropskou centrální banku, aby ve zvyšování sazeb pokračovala až do poloviny příštího roku. Šéf evropského odboru MMF Alfred Kammer označil inflaci za největší důvod obav o ekonomiku.

„Naše hlavní politické doporučení je porazit inflaci. A to znamená, že musíme použít měnovou politiku. Pro ECB to znamená další zpřísňování měnové politiky, které bude trvat delší dobu, podle našich odhadů do poloviny roku 2024, aby se inflace někdy v roce 2025 dostala na cílovou úroveň,“ řekl před zasedáním ministrů financí a guvernérů centrálních bank EU ve Stockholmu.