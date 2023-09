Úřad chce lidem o 36 miliard snížit účty. Rozpočet s tím nepočítá

Levnější elektřina o 500 Kč bez DPH i příští rok? Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhlo vládě, aby do rozpočtu na rok 2024 zahrnula výdaje na dotování poplatků na podporu obnovitelných zdrojů energií (POZE) pro domácnosti i firmy. Opatření, které mělo od loňského října zmírnit dopad cen energií na domácnosti, se původně nemělo do příštího roku prodlužovat. Vyplývá to z dokumentů, které byly zveřejněny v elektronické knihovně vládních dokumentů eKlep.

Rozhodnutí o této podpoře bude vláda schvalovat příští týden. Náklady pro příští rok MPO v návrhu odhaduje na 36 miliard Kč. Letos tyto výdaje činily 27 miliard Kč. Návrh MPO však může vzhledem ke kondici veřejných rozpočtů narazit na nesouhlas resortu financí. „MF se standardně drží zásady nekomentovat materiály, které dosud nebyly vládou projednány a schváleny, protože jejich konečná podoba se může oproti původnímu návrhu ještě změnit,“ řekl pro SZ Byznys mluvčí Ministerstva financí Filip Běhal.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dříve naznačil, že nesouhlasí se záměrem MPO nepřenášet platby za POZE zpět na spotřebitele. Dokonce navrhoval snížit výši dotované části energií, což by znamenalo, že by elektřina a plyn od příštího roku podražily firmám i domácnostem navzdory poklesu v cenících dodavatelů. V návrhu státního rozpočtu na příští rok se totiž náklady MPO na pomoc s energiemi snížily z letošních cca 125 miliard Kč na 8,5 miliardy Kč.

MPO také poskytlo dotaci společnosti ČEPS (22,7 miliardy korun) a distributorům (15,4 miliardy) na ztráty v elektroenergetických a plynárenských distribučních soustavách, které jsou součástí regulované složky ceny energií, a na zajištění systémových služeb. Vzhledem k letošnímu poklesu cen energií stát vydá na zastropování cen energií 50 až 60 miliard Kč. To spolu s 27 miliardami na POZE dělá dohromady 125 miliard Kč.

Kdo zaplatí POZE příští rok, není jasné

MPO požaduje, aby státní rozpočet vyčlenil pro příští rok 36 miliard Kč na pokrytí POZE. Stanjura však v návrhu rozpočtu počítá jen s 8,5 miliardy. Pokud by návrh MPO prošel, musí vláda vymyslet, kde vezme zbylých 27,5 miliardy Kč, které v rozpočtu na rok 2024 nejsou. S návrhem MPO se však objevuje další otázka: kde škrtnout 20 miliard na neinvestičních dotacích, které musí na své půdě resort ušetřit oproti letošnímu roku v rámci konsolidačního balíčku. Původně MPO navrhovalo, že částku uspoří právě na dotacích na POZE, které by buď dotovalo z jiných zdrojů než z rozpočtu, nebo by tyto poplatky opět přeneslo na odběratele elektřiny, tedy na domácnosti a firmy.

Resort průmyslu a obchodu však našel jiné řešení, kde tuto částku vzít. Spoléhá na to, že úspory pokryjí náklady, které letos vydává na pomoc s energiemi (tedy zastropování, ztráty v distribuční soustavě a zajištění systémových služeb). Ministerstvo tak oproti letošním výdajům příští rok ušetří cca 98 miliard Kč. Tyto položky se podle něj řadí mezi neinvestiční dotace.

O státním rozpočtu bude vláda jednat ve středu. „Státní rozpočet je v současné době projednáván na úrovni vlády. Rozpočet představíme po jeho schválení vládou,“ uvedl mluvčí MPO Marek Vošahlík. Pokud návrh MPO projde, převezme na sebe náklady na POZE státní rozpočet s tím, že vláda bude muset 27,5 miliardy někde najít.

Existují i další cesty

Pokud by však prošel návrh ministra Stanjury, že na dotování POZE bude muset stačit pouze 8,5 miliardy Kč ze státního rozpočtu, nabízí se další varianty, jak celkové náklady na zelené poplatky uhradit. Buď by se náklady zaplatily z příjmů z prodeje evropských emisních povolenek, což by ale musela posvětit Evropská komise. Nebo by došlo na méně populární variantu, podle které by poplatky opět platili spotřebitelé v cenách elektřiny.

Až do loňského podzimu hradily POZE domácnosti a firmy jako součást regulované složky ceny elektřiny. Tato položka představovala v jejich účtech za elektřinu 599 Kč včetně DPH za každou spotřebovanou MWh.