Zlaté časy finančních poradců skončily. Z hypotečního trhu zmizely miliardy

„Dopady propadu hypotečního trhu jsou znatelné. Bavíme se tu o meziročním poklesu obratu zprostředkovatelského trhu mezi čtyřmi až pěti miliardami korun. To je obrovské číslo. Je však třeba si uvědomit, že to je propad z obrovské bubliny a největší problém je ten, že se nikdo nemusel snažit a byznys přišel sám. Zejména pro specializované hypoteční makléře a firmy, které je sdružují, je to velmi citelný zásah do byznysu,“ komentoval ředitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec.