Nejbohatší Češky se nebojí. Komárková investovala miliardu do hedgeových fondů

„Jsou to například zajišťovny ve formě fondů. Měli jsme zainvestováno i do fondů, které kupují životní pojistky, investují do faktoringových pohledávek a podobně. A dnes zejména díky makroekonomickému prostředí a tomu, co se na trhu děje, máme větší část investic v tzv. hedge fondech,“ dodává Burda. Fondy jeho společnosti loni jako jedny z mála dokázaly přinést investorům výnos.