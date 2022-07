Auto na „operák“ podražilo až o čtvrtinu. Zákazníci si přestávají diktovat

„V současné situaci není problém čekat na nový vůz klidně přes rok. Dříve bylo téměř nemyslitelné, aby zákazník vystoupil z Octavie a přesedlal do Kia Ceed nebo Hyundai i30, z Fabie do Peugeotu 208, nebo ze Škody Kamiq do Opelu Mokka. Automobilky se ale kvalitativně hodně srovnaly, a tak jsou zákazníci výrazně ochotnější zkoušet i značky, o kterých by v minulosti ani nepřemýšleli,“ říká Jan Hrubý, ředitel Mototechny Drive.