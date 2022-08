Češi chtějí do exotiky, místa v zájezdech rychle mizí

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Více než dvojnásobek zájezdů, meziroční nárůst v desítkách až stovkách procent nebo rekordní prodeje.

To jsou slova cestovních kanceláří, které hodnotí letošní letní sezonu. Prodeje zájezdů na letošní letní prázdniny u těch největších cestovek v Česku překonaly dokonce výsledky z roku 2019, ještě než pandemie koronaviru obrátila vše vzhůru nohama.

A Češi s nákupy dovolených nekončí, zájem se přelil i k podzimním a zimním zájezdům, a to jak do klasických destinací, jako je Egypt, tak i do exotiky.

Například v případě cestovní kanceláře Čedok prodeje zájezdů do exotických zemí přesahují 50 procent ve srovnání s rokem 2019. „Klienti volí zejména naše přímé lety do exotiky, konkrétně do Dominikánské republiky i na Zanzibar, které byly v loňské zimě každý termín téměř vyprodané,“ uvedla tisková mluvčí Čedok Kateřina Pavlíková.

Také CK Blue Style před měsícem zveřejnila nabídku exotických zájezdů na nadcházející zimu. Podle ředitele cestovní kanceláře Ondřeje Rušikvase se zájem drží na vysoké úrovni letní sezony.

„Lidé si chtějí prodloužit léto u moře a chtějí navštívit destinace, jako jsou například Omán, Spojené arabské emiráty a další. Díky zvýšenému zájmu jsme rozšířili nabídku i na tradiční podzimní destinace, jako je ostrov Džerba, Turecko a Egypt,“ uvedl Rušikvas.

Výrazný nárůst zájmu o zájezdy na podzim a v zimě oproti loňskému roku eviduje také cestovní agentura Invia, jejíž meziroční rozdíl tvoří za toto období přibližně trojnásobek.

„Cestovní kanceláře začínají s prodeji zimních zájezdů brzy, v podstatě ve stejnou chvíli jako s first minute zájezdy na léto. Ten pravý boom ale přichází hlavně po letní sezoně, tedy na konci září a v průběhu října, kdy se lidé vrací z letní dovolené a rozhlíží se, kde se ohřejí v zimě,“ komentuje za CA Invia tisková mluvčí Andrea Řezníčková.

Předčasně naplněné kapacity

Kvůli velkému zájmu v podstatě o veškeré zájezdy se ale podle jejích slov může vrchol prodeje zájezdů na zimu výrazně uspíšit. Kapacity na vánoční a silvestrovské termíny tak mohou být vyprodány rychleji než kdy dříve.

Průměrná cena zájezdu na zimu na osobu se aktuálně pohybuje kolem 32 tisíc korun, už zde se u dříve prodaných zájezdů projevilo částečné zdražení v řádu jednotek procent. V dalších měsících by však mohlo přijít další zvýšení cen, a to až o dvacet procent. „Vše se bude odvíjet od cen energií a samozřejmě také ceny ropy,“ upozorňuje mluvčí CA Invia Řezníčková.

„Všeobecné zdražování je důvodem, proč očekáváme, že zákazníci budou letos trochu více šetřit a trochu se uskromní, například místo hotelu s 5* koupí pouze 4*,“ dodala.

Na vrcholu žebříčku nejoblíbenějších destinací CA Invia stojí Egypt, kam se chystá 22 procent klientů. Následují Dominikánská republika, Zanzibar a Maledivy.

Invia: Žebříček nejoblíbenějších destinací: období podzim a zima 2022 Egypt 22 % Dominikánská republika 12 % Zanzibar 11 % Maledivy 6 % Mexiko 5 % Spojené Arabské Emiráty 5 % Kanárské ostrovy 4 % Kuba 4 % Zdroj: Invia

Také podle Jana Bezděka z cestovní kanceláře Fischer, která v letní sezoně evidovala nárůst cen v průměru o deset procent, může podobný vývoj nastat i u exotických zájezdů. Přesto prodeje zůstávají rekordní.

„V souvislosti se stále vysokou cenou ropy může být i cena exotických zájezdů lehce vyšší než v sezónách před covidem, nepůjde ale určitě o desítky procent. Bude záležet na destinaci, ale cena poroste podobně jako u letních zájezdů maximálně o 10 procent,“ uvedl Fischer.

I navzdory rostoucím cenám cestovní kancelář eviduje rekordní prodeje i nyní, v závěru letní sezony. Řada lidí cestuje na dovolenou i během září, čímž sezonu přirozeně prodlužuje. „Už teď můžeme říct, že letošní rok určitě překoná předcovidovou sezonu 2019,“ dodal.

Letos cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours, které patří do jedné cestovní skupiny, vzhledem k vysokému zájmu rozšíří počet odletů, aby si klienti mohli vybrat termín naprosto podle svých preferencí.

„Například do Spojených arabských emirátů budeme létat denně někdy i několikrát a nabídneme přímé lety jak do Dubaje, i do emirátu Ras Al Khaimah,“ dodává tiskový mluvčí Petr Kostka, Exim Tours.

Už v srpnu Češi myslí na lyže

Jak ale uvedla mluvčí Čedoku, úspěšně se rozjíždí také prodeje lyžařských zájezdů.

„Letos očekáváme silnější předprodeje u lyžařských zájezdů než loni, i když určitě část klientů bude s nákupem vyčkávat na vývoj případných pravidel v souvislosti s covid-19 v jednotlivých zemích,“ uvedla Pavlíková.

„Pokud mluvíme o cenách na horách, tak tam vidíme u hotelů zdražení, nicméně se liší v řádech jednotek či desítek procent, to jak u pobytů v Česku, tak v zahraničí,“ dodává mluvčí Čedoku k vývoji cen.