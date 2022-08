Letenky za 10 euro jsou minulostí, tvrdí šéf nízkonákladových aerolinek

Komerční lety se nyní podílejí na celosvětových uhlíkových emisích přibližně 2,4 procenty a toto odvětví čelí tlaku na snížení svého dopadu na klima. O’Leary však argumentuje tím, že silniční a lodní doprava přispívají k celkovému objemu emisí více, a tvrdí, že cílit primárně na snižování emisí z letecké dopravy je chybné. Podle jeho slov Ryanair investuje do úspornějších letadel, ale větší snížení spotřeby fosilních paliv přinese přechod z benzinu a nafty na elektromobily.

Irská společnost Ryanair vykázala v období od dubna do června zisk po zdanění 170 milionů eur (4,2 miliardy Kč). Je to její první zisk po třech letech, zaostal ale za čísly z dob před koronavirovou pandemií. Firma to uvedla ve svém sdělení publikovaném na konci července.