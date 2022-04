Češi mají plán, jak uhlídat tisíce robotů. Od investorů získali 1,3 mil. eur

„Hned na začátku našeho podnikání jsme obvolali více než sto center automatizace velkých firem po celé zeměkouli. Volali jsme například do USA, Japonska, Austrálie i Afriky. A všude řešili úplně stejný problém. Na začátku byli z automatizace nadšeni. To se ale u všech změnilo v okamžiku, kdy takových softwarových robotů začali provozovat stovky, nebo dokonce tisíce. Uhlídat totiž takové množství robotů a vyždímat z nich maximum je úplně jiný příběh,“ říká Jan Strnad, spoluzakladatel firmy Pointee.

„Hned jsme věděli, že to je naše parketa,“ doplňuje další ze spoluzakladatelů Pointee Ivo Knejp. „Nejdříve jsme si vyzkoušeli naši technologii v akcelerátoru Start It od ČSOB a získali díky našim výsledkům tuto banku jako klienta. Dnes děláme pro celou bankovní skupinu KBC, pro AECOM nebo pro Konica Minolta, teď jednáme s Intelem a Microsoftem. To by nás před rokem ani ve snu nenapadlo,“ přiznává.