Česko má plán, jak se zbaví image montovny

Vláda minulý týden schválila Program digitální nomád, který má pomoci zlomit image Česka jakožto výrobny součástek pro zahraniční firmy a představit ho zemím, které staví svou ekonomiku na rozvoji digitálních technologií.

„Cílem Programu je reagovat na měnící se trendy v oblasti mezinárodní mobility zaměstnanců a tzv. freelancerů, které byly akcelerovány v souvislosti s pandemií covidu-19, a to především v sektoru IT,“ zdůrazňuje materiál, který minulou středu přijal kabinet.

V materiálu předloženém Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) se píše o tom, jak jiné státy v rámci EU i mimo EU přicházejí s vlastními legislativami, jak umožnit pobyt odborníků na technologie, protože si jsou vědomy jejich ekonomického přínosu pro národní ekonomiku a její konkurenceschopnost, a je tedy načase si pospíšit s podporou takových pracovníků i u nás.

Kdo je digitální nomád Člověk, který se dlouhodobě přesouvá z místa na místo a živí ho práce přes internet. Může přitom být jak freelancer, tak zaměstnanec či podnikatel. Tuzemské Ministerstvo průmyslu a obchodu tak připravilo Program digitální nomád, v pravém slova smyslu se ovšem o nomádství nejedná, pokud mají pracovníci přijet do Česka pracovat pro zdejší firmy.

„V Česku se v průběhu předchozích 15 až 20 let vytvořila silná základna nadnárodních IT společností, technologických startupů a investorů, kteří by z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly na českém trhu využili služeb digitálních nomádů. Zároveň je Česko atraktivním místem pro život a v mezinárodním srovnání ‚www.nomadlist.com‘ se pravidelně umisťuje na předních příčkách mezi více než tisícem porovnávaných světových destinací,“ zdůrazňovalo ministerstvo důvody toho, proč je třeba program přijmout.

To se nakonec stalo, a resort průmyslu a obchodu tak hned v červenci pilotní projekt spustil. Nebude údajně vyžadovat žádné náklady navíc, protože bude zpracováván v rámci agendy určené na ekonomickou migraci. Bude však mít vlastní pravidla mimo kvóty určené na kvalifikovanou zahraniční pracovní sílu ze seznamu definovaných zemí (např. Indie, Brazílie, Mongolsko…).

„Program se vztahuje na občany Austrálie, Japonska, Kanady, Korejské republiky, Nového Zélandu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Spojených států amerických a Tchaj-wanu. Pro žádosti o pobytová oprávnění z těchto zemí není stanovena žádná kvóta,“ vysvětluje Miluše Trefancová, z tiskového oddělení MPO.

Do Programu digitální nomád se budou moci přihlásit zaměstnanci zahraničních společností, které budou mít v Česku své vlastní projekty, nebo freelanceři (OSVČ), kteří získají české živnostenské oprávnění, a dále jejich nejbližší rodinní příslušníci. MPO bude garantem těchto žádostí a právě tím urychlí celý proces jejich přijímání, který trvá až devět měsíců, ačkoliv čistě správní lhůta na vyřízení žádosti o pracovní a pobytové oprávnění trvá ze strany Ministerstva vnitra 60 dní. Nyní se má však vedle všech přípravných procedur zkrátit také tato lhůta, a to o 15 dní.

Zástupci zaměstnavatelů kroky zrychlující celý proces najímání zahraničních specialistů vítají. „My jako zaměstnavatelé rozumíme tomu, že proces najímání cizinců bude delší, než když hledáme pracovníka v Česku, kde standardně musíme počítat s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Naším snem by bylo tuto lhůtu prodloužit jen o měsíc či dva a všechny kroky, které povedou tímto směrem, vítáme,“ řekla Vlasta Sloupová, personální ředitelka GE Aviation, na konferenci k novele zákona o pobytu cizinců.

Nový program chválí také Hospodářská komora ČR. „Podle dat Ministerstva práce a sociálních věcí ubyde do deseti let v ČR dalších 300 tisíc lidí v produktivním věku. Jestliže dnes firmám chybí na 300 tisíc zaměstnanců, za pár let se budeme bavit o 600 tisících neobsazených pracovních míst v českých firmách. Jinými slovy, výrazně ubyde těch, kteří budou odvádět daně a odvody, firmy ještě více budou potřebovat sílu ze zahraničí. Cokoliv, co jde nad rámec současných kvót, které jsou nedostačující, rozhodně podporujeme,“ říká mluvčí komory Miroslav Diro.

Program se líbí i Sdružení pro zahraniční investice (AFI). „Vítáme cokoliv, co pomůže rychle dostat kvalifikované pracovníky z ciziny do našich podniků. Nový program tedy velmi vítáme a bylo by skvělé, kdyby se rozšířil i na další profese,“ říká Gabriela Hrbáčková, vedoucí svazové sekce pro zaměstnávání cizinců při Svazu personalistů České republiky.

Podle ní by českým podnikům dále nejvíc pomohlo to, kdyby vláda určila seznam bezpečných zemí, z nichž by podniky mohly v době nízké nezaměstnanosti čerpat zahraniční pracovníky a platila by u nich takzvaná fikce kladného vyřízení všech nutných oprávnění. Cizinci by tak mohli všechna povolení vyřizovat až po příjezdu do Česka a přitom zde již pracovat. „Pokud by se ukázalo, že něco není v pořádku, byli by následně deportováni,“ nabízí Hrbáčková svůj pohled.

Že se Česko vydává podobným směrem jako jiné vyspělé státy, kvituje i Miroslav Mejtský ze společnosti Petyovský & Partners, která se jakožto poradenská firma zabývá globální migrací. Průkopníkem ve vydávání nových druhů pobytových oprávnění, takzvaných „digital nomad visa“, v průběhu pandemie bylo Estonsko a dále se připojilo například Španělsko, Portugalsko a také Chorvatsko. „Motivací zavádění těchto druhů pobytů jsou hlavně pozitivní přínosy pro ekonomiku – díky jejich často vysokým příjmům a příspěvkům prostřednictvím nepřímých a přímých daní vyplývajících z pobytu v dané zemi,“ říká Mejtský.

Mnohem důležitější je ale podle něj přínos know-how a podnikatelského ducha. Životní styl nomádů je totiž podle něj podmíněn vysokou pracovní morálkou a motivací. Aktivně se setkávají a propojují a sdílí si své nápady nejen mezi sebou, ale také s místní komunitou. Přinášejí rozmanité obchodní a podnikatelské příležitosti. Zakládají technologické startupy nebo s nimi spolupracují a přináší kýžené know-how pro jejich růst,“ pokračuje Mejtský.

Estonsko, které spustilo projekt víz pro digitální nomády v červenci 2020, zaznamenává od té doby neustále rostoucí objem investic v oblasti technologických startupů, které dosahují rekordních úrovní. Napodobit úspěch Estonska nebo „pobřežních“ států těžících z benefitu teplého klimatu bude pro Česko složitější, pokud projektu neudělá náležitou osvětu.

S náborem může pomoci i CzechTourism

„Estonsko vede cílenou marketingovou kampaň, aby digitální nomády globálně oslovilo a přilákalo. S ohledem na pozitivní vliv digitálních nomádů i na turismus je přirozené, že v rámci propagace by měla iniciativu převzít organizace CzechTourism a ve výše uvedených zemích rozjet marketingovou kampaň podpory České republiky jako vhodné destinace pro digitální nomády,“ dodává partner společnosti Petyovský & Partners.

Státní organizace na podporu turismu se takovéto role ráda chopí. „Chápeme, že program pro digitální nomády pomůže nalákat do Česka IT odborníky a to pomůže nejen IT, ale i cestovnímu ruchu. Když budeme vyzváni, abychom se do takovéto podpory zapojili, rádi se zapojíme,“ říká mluvčí CzechTourism Štěpánka Filipová.

A kolik odborníků má Ministerstvo práce a sociálních věcí ambice v prvním roce přijmout? „Vzhledem ke zkušenostem ze zahraničí s podobnými programy očekáváme ročně desítky, maximálně nižší stovky žádostí,“ říká Miluše Trefancová z tiskového oddělení MPO.