Český internet zaplavuje polské zboží. Cenová válka se blíží

O co se nejsilnější řetězec v Česku s německými vlastníky a polský e-commerce obr, který je jedním z deseti největších světových e-shopů, snaží?

Pro majitele e-shopů a výrobce je nejvýhodnější prodávat napřímo. Ne každý má však online obchod. A ne každý zákazník má čas a chuť probírat se v desítkách samostatných e-shopů. Zboží se proto kumuluje do obřích tržišť, která dávají prodejcům prostor, možnost zviditelnit se a oslovit mnohem víc zákazníků. A za to si strhávají provizi.

Trend ve světě tržištím nahrává, ukázala analýza společnosti Boston Consulting Group (BCG). Za deset let do roku 2020 se jejich podíl na světovém e-commerce trhu zvětšil z 23 na 50 procent. V Česku zatím dosáhla na mnohem menší koláč, to se však možná brzy obrátí.