V polských obchodech jsme zírali s otevřenou pusou, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuze u článků o stále rozšířenějším trendu nakupování v Polsku a jeho dopadu na český státní rozpočet.

Pavel Chamrád: Do Polska jezdíme nakupovat 13 let. Od doby, kdy se naše výrobky převlékly za mezinárodní korporace, které začaly výrobky šidit. Pak je tu druhý důvod: velkovýroba velkých českých podniků, které opět na trh chrlí nepoživatelné potraviny. Polsko si udrželo i v řetězcích své národní potraviny od malých dodavatelů, i když i tam jich za těch 13 let razantně ubylo. Poznají se tak, že jsou v regálech vybíleny a musíte čekat na další zásobování.

Jan Buba: Kvalita a sortiment polských potravin je už někde zcela jinde a cena taky. Někdy okolo Vánoc jsme se naštvali kvůli cenám a složení potravin v českých obchodech a vyrazili na průzkum do Polska. Taky jsme si dlouho mysleli, že se to nevyplatí. Zůstali jsme tam zírat s otevřenou pusou a od té doby jsme na velkém nákupu v českém supermarketu nebyli. Když se chci naštvat, udělám to jako včera, kdy jsme za půl pokrytého dna vozíku dali tisícovku. Když chci dobře nakoupit, jedu do nejbližšího Polska, kde mám za 2600 vrchovatý koš, a to nemluvím o složení těch potravin a jejich chuti, to se s českými náhražkami nedá srovnat.

František Sturm: Já pořád čekám, kdy nějaká firma rozjede ve velkém obchody typu „Nakupuj za polské ceny“. Ve větších objemech to totiž v některých segmentech musí být strašně ziskové. Proč se to doteď nestalo, je trochu záhada. Že by tu opravdu bylo tolik kartelových bariér?

Jan Zavadil: Je dobře, že se tak děje a že se ten podíl zvyšuje. Přispívá to k většímu tlaku na české obchodníky. Bohužel zatím je ten podíl příliš malý, ale myslím, že se bude i do budoucna neustále zvyšovat.

Mirek Bašus: Vrátil jsem se teď z Polska. V Krakově jsem byl v místním Kauflandu. Co jsem tam viděl, mi vyrazilo dech. Obrovské množství ovoce a zeleniny, několikanásobně víc, než bývá běžné u nás, spousty stánků a malých obchůdků, nádherný výběr různého pečiva a hlavně většinou vše levnější. Byl jsem v Polsku asi čtyři dny a nepotkal jsem ve vnitrozemí jediné české auto. Zatím nás zajímají jenom jejich potraviny. Už bychom měli začít objevovat taky jejich zemi, a že je tam co k vidění!

Martin Rychta: Mně tahle adorace nákupů v Polsku fakt už přijde komická. V Polsku jsem víc než často (ne za nákupy, prostě tam pobývám). Chodím na běžné nákupy, pokud se člověk nepachtí za slevami, je rozdíl v cenách zanedbatelný. Něco levnější, něco dražší, už to ani nelze dotovat benzínem, který už je v Polsku také dražší než u nás. Třikrát mi to nedalo a srovnal jsem týž nákup (bez honění slev) v Polsku s nákupem u nás. Rozdíl nula nula.

Lukáš Smahel: Dobře, mají tam nulovou DPH, dotované zemědělství apod. Ale proč nadnárodní produkty typu čokoláda Milka nebo Kinder Bueno stojí v Rumunsku v obchodě polovinu co u nás (Milka 5 Leu = 24 Kč, v ČR 43 Kč, Kinder Bueno 2,70 Leu = 13 Kč, v ČR 24 Kč, v obou případech cena bez akce), tomu nerozumím.

Ondřej Benda: Však takhle to má být, volný obchod mezi státy byl jednou z hlavních smysluplných myšlenek EU. Obzvlášť pokud někdo bydlí poblíž hranic s Polskem, tak to může být často i efektivnější, než aby jim rozvážel český obchod se skladem někde u Prahy. Více příležitostí pro prodejce, ale zároveň větší konkurence a motivace dělat business a služby lépe.