„Ty ceny jsou komické, žasl jsem.“ Na kuchyni v cizině Češi ušetří desetitisíce

„Dvě lednice, trouba, kombinovaná trouba s mikrovlnkou, indukční deska, myčka a digestoř,“ nastiňuje, co sháněl. „Trouba stála u nás 49 990, v Polsku ta samá, to samé produktové číslo, 30 100. Úspora u dvou lednic 18 tisíc, u mikrovlnky sedm tisíc, u varné desky necelé čtyři tisíce, u myčky pět. Když jsme to všechno poskládali, tak úspora jen na spotřebičích byla nějakých 53 tisíc,“ popisuje.

U věcí do koupelny řešil složitě dopravu - vše si musel objednat na polskou adresu ke známému. Vybavení do kuchyně mu ale polská firma dopravila přímo domů.

Radost mu aktuálně udělalo i to, že u polských sousedů sehnal o třetinu levněji také zástěnu do sprchového koutu.

„My máme z Polska půlku baráku,“ směje se do telefonu pětatřicetiletá Monika Morgenstern, toho času na mateřské dovolené. Na přelomu roku se s rodinou stěhovali z bytu do domku na Plzeňsku.

„Doma jsem naklikala položku po položce. Ta německá vyšla cenově podobně jako u nás, na polské to ale byl mazec. Kuchyň vyšla na 69 tisíc. Úplně to stejné zboží. Co položka, to pár stovek dolů.“