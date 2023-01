Český obchodník s kryptoměnami zastavil byznys, klienti se nedostanou k penězům

Mluvčí Cryfinu připustil, že se firma nachází ve složité ekonomické situaci. „Cryfin už v podstatě nemá žádné zaměstnance. Je to v tuto chvíli zmrazená firma, která čeká na to, že pokud se peníze vrátí, tak by obnovila činnost,“ dodal zástupce Cryfinu.

„Věc je ve fázi prověřování, nepadlo žádné obvinění, tak vlastně nemáme co komentovat. Je to ve fázi zkoumání důkazů, přestože naprostá většina těch věcí, které při prvotní prohlídce prostor firmy zabavila policie, se už vrátila zpátky. Byly to například mobilní telefony a počítače. Tedy tohle všechno je zpátky, takže těžko říct, je potřeba se zeptat policie. Nikdo není obviněný, takže nemáme přístup do spisu. Nevíme tedy, co policie dělá,“ reagoval Jiří Chvojka z mediální agentury zastupující Cryfin na dotaz, jaká je reakce firmy na vyšetřování.