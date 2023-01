Ze skupiny padlé investiční firmy WCA mizel před krachem majetek

Po zkrachovalé investiční společnosti WCA International frýdecko-místeckého podnikatele Matouše Poláka zůstalo v nejistotě několik tisíc investorů. Ti do firmy vložili kolem dvou miliard korun. Stále však není zřejmé, kolik peněz ve společnosti zůstalo a jaký je majetek celé skupiny WCA. Redakce SZ Byznys totiž zjistila, že Polák o investicích WCA neříkal investorům úplnou pravdu. Ze skupiny navíc v kritické době mizel majetek v podobě podílu v investičním fondu a nemovitosti.

Špatnou zprávu zkusil podnikatel vyvážit odkazem na investice do startupů. Plánované jsou podle Poláka na předem stanovenou dobu. Na konci investičního období má následovat „exit“ a „několikanásobné zhodnocení“.

„Součástí portfolia jsou i následující čtyři klíčové projekty s výrazným potenciálem: ApuTime, Tachyum, Tesla Medical a Precismo. Celková současná hodnota našich podílů v těchto projektech přesahuje 300 milionů korun. Za tři až pět let lze očekávat hodnotu našeho podílu v rozmezí 1,5 až tři miliardy korun,“ ujišťoval Polák z WCA International.

Jenže u žádného z Polákem zmíněných startupů nelze ve veřejných zdrojích dohledat, že by v nich jeho firma měla podíl. Investice se mohla uskutečnit například v podobě půjčky, která se ve veřejném rejstříku neobjevuje. Avšak dva ze startupů zmíněných Matoušem Polákem na dotaz SZ Byznys popřely, že by měly s WCA cokoliv společného.

„WCA do výzkumu v ApuTime prostředky investovala a díky nim jsme dokázali v uplynulém roce konečně uvést na trh produkt, který používají i velké značky. Situace kolem WCA nám nikterak radost nedělá, ale i další projekty, do kterých investovali, jsou velice atraktivní. Pokud se tyto ‚exitují‘ v pravý čas, může to zajistit zisk přesahující aktuální ztrátu,“ uvedl šéf ApuTime Martin Lonský. Ani v tomto případě ale WCA jako spolumajitel ApuTime v obchodním rejstříku uvedena není.