Sberbank je v hledáčku BIS. Aktivně sleduje dění kolem padlé banky

Podle informací SZ Byznys se zástupci BIS na pravidelné bázi informují o tom, co se okolo Sberbank děje. Zajímají je například skupiny věřitelů, které právními spory nepřímo torpédují transakci s Českou spořitelnou.

„Tuto informaci nemohu potvrdit, ale vzhledem k objemu majetku a počtu dlužníků i věřitelů je to asi pochopitelné. Každopádně celý proces insolvence probíhá na naší straně naprosto transparentně a taková informace mě nijak neznepokojuje,“ uvedla k zájmu BIS o konkurz Sberbank její insolvenční správkyně Jiřina Lužová.

Věřitelé Sberbank jsou ze zákona rozděleni do tří skupin. V první je státní Garanční systém finančního trhu (GSFT). Ten vyplácel drobné klienty Sberbank. Stal se tak s pohledávkou 27 miliard korun největším věřitelem banky. Pohledávka GSFT bude podle současného schématu uspokojena jako první a v plné výši.

Pes je zakopaný ve třetí věřitelské skupině. V ní jsou hlavně velké firmy, města a obce. Třetí skupina věřitelů si rozdělí až to, co zůstane po uspokojení pohledávek prvních dvou skupin. I tak by si ale podle propočtů insolvenční správkyně měli přijít zhruba na 90 procent z pohledávek.