Předpověď lídrů byznysu. Letošní rok bude pro Česko nejtěžší od 1989

Co čeká Česko v roce 2023? Jak se promění energetický sektor, co přijde v bankovnictví, průmyslu, nebo technologiích? Jaké budou ceny, jak to bude s bydlením a co čeká firmy i jejich zaměstnance?

Zeptali jsme se lídrů českého byznysu, zástupců klíčových sektorů a podnikatelů, o kterých bylo letos hodně slyšet. Jejich odpovědi příliš pozitivní nejsou a shodují se v jednom. Čeká nás hodně složitý rok.

„Příští rok bude nejenom výrazně náročnější než roky uplynulé, ale dokonce se domnívám, že to bude nejnáročnější rok, který jsme zažili od roku 1989,“ říká dokonce Marek Španěl, spolumajitel světové herní firmy Bohemia Interactive a Tomáš Solomon, generální ředitel České spořitelny k tomu dodává, že bude možná i tou největší zkouškou společenské a ekonomické odolnosti Česka od listopadu 1989.

Jisté je, že i v roce 2023 zůstane energetika klíčovým tématem, firmy se stále budou potýkat s problémy, přijde další zdražování, ale bude také přibývat kybernetických útoků. Rok 2023 sice zůstane rokem hledání úspor a ekonomických řešení, ale i tady platí – každá krize přináší nové výzvy a příležitosti. Jak se zdá, o případném úspěchu rozhodne jaro.

„Březen a duben budou pro firmy klíčové a teprve tehdy se ukáže, nakolik jsou finančně silné a stabilní a situaci ustojí,“ dodává majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza.

„Již nyní se potýkáme s energetickou krizí a čeká nás také krize ekonomická, která se dotkne firem po celém světě,“ obává se Ondřej Vlček prezident společnosti GEN Digital.

Otázka: Jaký bude rok 2023 a co budou jeho největší výzvy?

Energetika:

Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS

Rok 2023 bude bezesporu rokem energetiky. V kontextu aktuálního geopolitického dění jsme svědky zásadního zrychlení energetické transformace, o které jsme se ještě před rokem mohli domnívat, že bude přicházet postupně v rámci jedné dekády. V roce 2023 bude klíčové dál pracovat na zajištění energetické bezpečnosti Česka a koncentrovat úsilí na přechod na novou energetiku.

Rychlost adaptace na nové prostředí, inovace a rychlost změny myšlení budou základními předpoklady úspěchu nejen v energetice. Pro ČEPS budou největší výzvy spojeny zejména s požadavky, které v rámci nové energetiky klade EU. Dál bude probíhat modernizace přenosové soustavy, výstavba nových linek a zvyšování přenosové kapacity. Rok 2023 pro nás bude také rokem hledání úspor a úsporných řešení.

Technologie a kybernetická bezpečnost:

Ondřej Vlček, prezident GEN Digital

Čeká nás mnoho zkoušek, ať už v energetice, ve válce na Ukrajině nebo v ekonomické recesi, o které se mluví – všechny tyto krize se budou snažit kyberzločinci bezpochyby zneužívat. Podvody na běžné uživatele budou sofistikovanější a bude jich více, stejně tak očekáváme, že porostou i vyděračské ransomwarové útoky cílené na firmy a státní instituce.

Nebude to lehký rok, ale který v poslední době byl? Již nyní se potýkáme s energetickou krizí a čeká nás také krize ekonomická, která se dotkne firem po celém světě. Už jsme se naučili, že každá taková krize je taky možnost na pozitivní změnu. Firmy, které byly flexibilní a využily pandemii k inovacím, z ní vyšly silnější než dříve a lépe připravené na budoucnost. Věřím, že právě to bude ta největší výzva pro nový rok – přizpůsobit svůj byznys tak, aby fungoval v jakékoli době.

Zpracování ropy, petrochemie:

Tomasz Wiatrak, předseda představenstva Orlen Unipetrol

Aktuální situace, která nám všem přináší ekonomická omezení a mnohým i existenční problémy, bohužel potrvá i v roce 2023. Příští rok tak bude další zkouškou naší pracovitosti a odvahy bránit principy svobody a vzájemné spolupráce v rámci evropského společenství.

Na mezinárodní úrovni je největší a nejdůležitější výzvou připravit a realizovat plán, který pomůže zajistit mír v Evropě a minimalizovat vliv politicko-ekonomické krize plynoucí z válečného konfliktu na občany a byznys. Pro Orlen Unipetrol to bude rok plný výzev. Musíme se připravit na odklon od ruské ropy, což bude technologicky i finančně náročná operace, a současně musíme být připraveni pružně reagovat na jakýkoliv nečekaný vývoj.

Bankovnictví:

Tomáš Salomon, generální ředitel České spořitelny

Rok 2023 bude možná největší zkouškou společenské a ekonomické odolnosti Česka od listopadu 1989. Již nyní hospodaří každá druhá česká domácnost jen s minimální rezervou a mnoho firem očekává pokles růstu. Prosperita Spořitelny a prosperita Česka jsou každopádně spojité nádoby a rok 2023 tak pro nás bude jednoznačně ve znamení zvyšování finančního zdraví našich klientů a konkurenceschopnosti českých firem.

Jednou z nejdůležitějších výzev pro celý demokratický svět bude pokračovat v podpoře bojující Ukrajiny. S tím úzce souvisí zvyšování energetické nezávislosti na Putinově režimu a růstu investic do transformace českého průmyslu směrem k průmyslu, který bude dlouhodobě udržitelný a dokáže díky vysoké přidané hodnotě uspět na globálních trzích.

Potravinářství:

Milan Teplý, majitel Madety

Predikce pro příští rok je hodně složitá. Před námi je spousta neznámých. Na jednu stranu by měly jít ceny našich výrobků dolů, protože je k tomu bude nutit konkurence, ale na druhou stranu nám jdou náklady stále nahoru. Energie máme vyšší než v okolních zemích a už teď se k nám dováží velké množství potravin z Německa. Tomu budou čeští výrobci muset konkurovat.

Musím si, že příští rok bude daleko těžší, než ten letošní – všichni toho budou mít plné brýle. Budeme se bát o firmy a lidé se už teď bojí o práci. Jsou nervózní a jediné, co chtějí slyšet, je, že firmy nebudou propouštět. Musíme se s tím všichni nějak poprat.

Reality:

Dušan Kunovský, majitel Central Group

Rok 2023 určitě nebude jednoduchý. Ale my jsme na trhu téměř 30 let a za tu dobu jsme překonali řadu těžších období. Na jaře očekáváme oživení rezidenčního trhu – jaro bývá tradičně obdobím nejsilnějších prodejů nových bytů. Dá se předpokládat, že lidé už překonají současný šok z energetické krize, inflace a celkové nejistoty. Zájem o nové byty totiž trvá, jen lidé v této době logicky vyčkávají. Nejdůležitějším impulsem pro opětovný boom prodeje nových bytů bude výrazné zlevnění hypoték a jejich přiblížení k úrovni tří procent ročně, což by mohlo nastat v letech 2024 až 2025.

Výzvy, které Česko řeší, nyní budou bezesporu aktuální ještě v roce 2023. Především bude potřeba překonat energetickou krizi.

Herní průmysl a zábava:

Marek Španěl, spolumajitel Bohemia Interactive

Budu extrémní pesimista. Domnívám se, že ten příští rok bude nejenom výrazně náročnější než ty uplynulé, ale dokonce se domnívám, že to bude nejnáročnější rok, který jsme zažili od roku 1989. Sám nejsem úplně schopen dohlédnout hloubky toho problému, ale očekávám, že to bude extrémně náročný rok. Že jevy, které teď v nějakých číslech vidíme, začnou mít mnohem markantnější dopady do každodenního života.

Ty důvody, proč vstupujeme do takto těžkého období, jsou velice složité a nebude je možné vyřešit během jednoho roku. Ty největší těžkosti jsou téměř na úrovni hodnot a kultury. Největší rizika a úskalí vnímám v roli státu, který v rámci toho, že se bude snažit zachraňovat způsobí ještě větší škody než ty, které se bude snažit řešit.

Průmysl:

Vlastislav Bříza, majitel Koh-i-Noor

Určitě bude náročný a to jak pro Českou republiku, firmy, tak každého občana. Všichni musíme počítat s tím, že to nebude procházka růžovým sadem a budeme se musel snažit aktuální situaci co nejvíce přizpůsobit. V Koh-i-noor holdingu se bude situace lišit podle jednotlivých firem, ale holding jako celek není a nebude ohrožen. Zásadní zlom nastane na jaře. Březen a duben budou pro firmy klíčové a teprve tehdy se ukáže, nakolik jsou finančně silné a stabilní a situaci ustojí.

Největší výzvou pro českou vládu bude v příštím roce udržet sociální smír ve společnosti. A když se budeme bavit o byznysu, tak rozhodovat o úspěchu bude především zvládnutí cen energií a dostatečné firemní rezervy.

Trading a informační technologie:

Otakar Šuffner a Marek Vašíček, majitelé FTMO

Rok 2023 bude bohužel náročný. Kombinace drahých energií a vysokých úrokových sazeb je něco, co dokáže citelně zasáhnout většinu populace. K tomu si připočtěme nervozitu kolem Ruska a máme před sebou dosti nevyzpytatelný rok. Neméně těžké to bude pro firmy, kterým drahé energie či úrokové sazby citelně sníží marži. Začínajícím společnostem zase hrozí výpadek ve financování, protože mnoho investorů buď vystřízlivělo z předchozí růstové vlny nebo volí jistější typy investice.