Od firmy z výboru Sberbank se táhnou nitky ke sponzorovi politiků i Pitrovi

Na překvapivý vstup Forderungen do klíčového věřitelského orgánu po boku České národní banky a Garančního systému finančního trhu již redakce SZ Byznys upozornila dříve. Forderungen se dokázala dostat do prozatímního i do řádného věřitelského výboru Sberbank. V obou případech se firmě průnik do důležitých orgánů povedl díky převzetí pohledávek od jiných věřitelů.