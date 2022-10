Věřitelský výbor Sberbank řídí sponzor Zemanových kampaní

Do čela věřitelského výboru padlé banky Sberbank CZ byl zvolen advokát Richard Tománek. Brněnská kancelář, kterou vede společně s dalším advokátem Jiřím Jestřábem, dlouhodobě pracuje pro Garanční systém finančního trhu (GSFT). Zároveň má úzké vazby k prezidentovi Miloši Zemanovi a jeho okolí. Státní GSFT, vyplácející drobné klienty zkrachovalých peněžních ústavů, je s pohledávkou kolem 27 miliard korun největším věřitelem české části ruské Sberbank.

Ostřílený právník pracuje pro GSFT, respektive dříve pro Fond pojištění vkladů, již 23 let. Poslední smlouvu s ním uzavřel v roce 2016. Na dobu neurčitou a bez soutěže. Zákon o zadávání veřejných zakázek totiž specifické právní služby, jako je právě vymáhání pohledávek v insolvencích, výslovně vyjímá z působnosti zákona.

„Advokátní kancelář Jestřáb & Tománek zastupuje Garanční systém finančního trhu, respektive Fond pojištění vkladů, v insolvenčních či dříve konkurzních řízeních již 23 let, a to včetně velkých kauz typu Union banky. Z pohledu zkušeností s konkurzy bank a družstevních záložen se tedy jedná o jednu z nejzkušenějších advokátních kanceláří u nás. Garanční systém tedy uzavřel smlouvu s uvedenou advokátní kanceláří na základě shora uvedené zákonné výjimky napřímo mimo výběrové řízení,“ doplnila šéfka GSFT.

Na základě kontraktu s GSFT, respektive dříve s Fondem pojištění vkladů, měl Tománek od roku 1999 vliv na průběh bankrotů velkých finančních institucí. Státní instituce totiž vyplatí drobné klienty zkrachovalé banky a následně svou pohledávku přihlásí do insolvenčního řízení. Tam se díky velké pohledávce stane dominantním hráčem. Advokát Tománek díky tomu řídil věřitelské výbory ve zkrachovalé Union bance nebo v české pobočce ruské ERB bank.

Jinak tomu nebylo ani v letošním krachu Sberbank. Garanční systém finančního trhu začal už v březnu vyplácet vklady klientů do ekvivalentu 100 tisíc eur. Drtivou většinu takto velkých vkladů už vyplatil. Do insolvenčního řízení tak přihlásil pohledávku ve výši 27 miliard korun. Na základě toho se stal v bankrotu největším věřitelem. Na schůzi věřitelů, kde se každá koruna z pohledávky počítá za jeden hlas, to mělo zásadní význam.