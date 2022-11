Obce jdou proti dění ve Sberbank. Správkyně varuje před krachem obří transakce

Plán na hladký prodej úvěrového portfolia padlé Sberbank CZ za 41 miliard korun České spořitelně začíná drhnout. Důvodem je postoj obcí a dalších věřitelů, kteří se odvolali proti výsledkům věřitelské schůze a svůj krok nehodlají vzít zpět. Ke stažení odvolání je vyzvala insolvenční správkyně banky Jiřina Lužová.

Insolvenční správkyně Sberbank Lužová se tento týden obrátila na nespokojené věřitele s výzvou, aby obří transakci s Českou spořitelnou neztěžovali. „Pokud nedojde k dokončení prodeje úvěrového portfolia za uvedenou kupní cenu České spořitelně, bude nutné znovu otevřít jednání s potenciálními investory, okamžik prodeje se oddálí v čase a z indikací investorské komunity je vysoce pravděpodobné, že kupní cena by byla výrazně nižší,“ varovala správkyně v dopisu zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

Nespokojení jsou věřitelé spadající ze zákona do třetí věřitelské skupiny. Její pohledávky se totiž budou uspokojovat až jako poslední. Do této kategorie patří právě radnice a velké podniky. Kupní cena za úvěrové portfolio ve výši 41 miliard korun by však i této třetí skupině věřitelů měla zajistit vrácení více než 90 procent z pohledávek. Ostatní věřitelé z řad fyzických osob, menších firem a Garančního systému finančního trhu (GSFT) mají dostat zpátky všechno.

Nespokojení věřitelé ale neúplné uspokojení svých pohledávek za problém neoznačují. Trnem v oku skupiny obcí se stal hlavně fakt, že schůzi věřitelů a celé řízení ovládl Garanční systém finančního trhu. Tato státní instituce vyplácela pojištěné vklady ve Sberbank do výše ekvivalentu 100 tisíc eur. Díky tomu má nyní GSFT u banky největší pohledávku 27 miliard korun a je jejím největším věřitelem. To Garančnímu systému umožnilo na schůzi věřitelů protlačit svou vizi složení věřitelského výboru a zároveň se postavit do jeho čela. Kontroverze vyvolal například fakt, že GSFT prosadil do výboru brněnskou firmu Stema-Tech. Ta ale vzápětí svou pohledávku a tím i místo ve výboru přenechala někomu jinému.

„Máme za to, že dosavadní postup při ustanovování věřitelského výboru není správný a souladný se společným zájmem věřitelů. Postupem Garančního systému finančního trhu a insolvenční správkyně došlo k tomu, že celé insolvenční řízení ovládl Garanční systém finančního trhu,“ uvedl advokát Jindřich Lechovský z kanceláře Lechovský & Backa, která skupinu obcí zastupuje.

„Došlo k vyloučení ostatních věřitelů ze spolurozhodování o prodeji majetku v rámci řízení, z kontroly tohoto procesu, jako i k zamezení jejich přístupu k relevantním informacím a podkladům. S ohledem na to jsme byli pověřeni řadou měst a obcí, abychom pokračovali v procesu odvolání. Zároveň však budeme kontaktovat insolvenční správkyni s žádostí o nápravu nežádoucího stavu,“ dodal právník obcí.

Garanční systém finančního trhu se proti kritice ohradil. „Není jasné, v čem by měly být zájmy GSFT odlišné od zájmů jiných věřitelů. GSFT má stejný zájem jako drtivá většina ostatních věřitelů na co nejrychlejším zpeněžení majetkové podstaty za co nejvyšší cenu, aby mohlo dojít k maximálnímu možnému uspokojení všech věřitelů v co nejkratší době. To, že GSFT hájí zájmy všech věřitelů, mimo jiné vyplývá z jeho úlohy, kterou je podpora finanční stability v České republice,“ reagovala výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová. Zároveň dodala, že tříčlenný věřitelský výbor reprezentuje všechny skupiny věřitelů.

Stáhnout odvolání proti výsledkům schůze věřitelů nehodlá ani sázková společnost Tipsport. Ta byla původně členem prozatímního věřitelského výboru Sberbank.

„Tipsport si je vámi zmiňované výzvy insolvenční správkyně vědom, v tuhle chvíli se nechystá brát předmětná odvolání zpět. Naším cílem není a nikdy nebylo bezdůvodné rozporování transakce prodeje úvěrového portfolia. Nesdílíme ale s insolvenční správkyní názor, že by věřitelé měli takto paušálně rezignovat na to, aby insolvenční řízení takového významu probíhalo řádně,“ řekl mluvčí Tipsportu Václav Sochor.

„Právě věřitelský výbor a jeho složení je zásadním předpokladem pro to, aby věřitelé mohli nad průběhem insolvenčního řízení a činností insolvenční správkyně mít alespoň částečnou kontrolu,“ doplnil.

Jediným subjektem, který podle dostupných informací odvolání stáhl, je výrobce bytové kosmetiky Eurona. „Společnost Eurona vzala s ohledem na vývoj insolvenčního řízení své odvolání zpět,“ sdělila advokátka firmy Lucie Hrušková.