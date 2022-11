Prodej úvěrů Sberbank ohrožují sankce a nespokojení věřitelé

Prodej úvěrového portfolia zkrachovalé banky Sberbank CZ do rukou České spořitelny za 41 miliard korun se ještě může zkomplikovat.

Insolvenční správkyně Sberbank se kvůli uvedeným rizikům obrátila písemně na věřitele. „Pokud nedojde k dokončení prodeje úvěrového portfolia za uvedenou kupní cenu České spořitelně, bude nutné znovu otevřít jednání s potenciálními investory, okamžik prodeje se oddálí v čase a z indikací investorské komunity je vysoce pravděpodobné, že by kupní cena byla výrazně nižší,“ varuje správkyně v dopisu zveřejněném v insolvenčním rejstříku.

To by podle Lužové znamenalo nižší míru uspokojení minimálně části věřitelů a ohrožení termínu vrácení pohledávek. Podle současného scénáře by věřitelé mohli dostat první peníze ze Sberbank ve druhém čtvrtletí 2023.