„Pro tuto chvíli je dobojováno, prohráli jsme.“ Polovina českých areálů nejede

Mezi zelenými kopci svítí bílý pás technického sněhu. Při denních teplotách přes pět stupňů ale i tady přibývá zabahněných míst, se kterými každou noc statečně bojují místní rolbaři. Do toho občas prší, a protože nemrzne ani v noci, není možné spustit umělé zasněžování. Přesto se SkiResort Černá hora – Pec drží a hlavní sjezdovky jsou stále v provozu. A na nich i tisíce lyžařů. Tak to alespoň vypadalo uplynulý víkend 7. a 8. ledna.

„Po dvou letech covidu jsme měli velké očekávání, ale to se hlavně kvůli sněhu nenaplnilo. Situace ale není ještě tak špatná. Zatím se lyžuje a lidé pobyty neruší,“ říká Patrik Šíla, provozovatel Penzionu U Vleku Javor v Peci pod Sněžkou.

To na Klínovci před víkendem skiareál uzavřeli. „Pro tuto chvíli je dobojováno, prohráli jsme. Ráno to vypadalo pouze na omezení kvůli síle větru, ale v kombinaci s vydatným deštěm a jarními teplotami nás to připravilo o zbytky sjezdovek,“ stojí v oficiálním vyjádření areálu na facebooku. Stojí i krušnohorský Boží Dar či šumavský Hochficht.