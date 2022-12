Největší dluhopisový krach roku provází boj „dravců“ o slovenskou továrnu

Největším dluhopisovým krachem roku 2022 je pád firem ze skupiny Helske. Lidé prostřednictvím dluhopisů a směnek investovali do koncernu přes jednu miliardu korun. Uvěřili příběhu o tom, jak bude vyrábět inovativní stavební materiály a stavět domy pro seniory. Jenže skupina zkrachovala a nechala za sebou velké množství drobných věřitelů. Kauza zasahuje do několika zemí včetně Česka.

„Všem věřitelům Helske nyní bude nabídnuta možnost výměny jejich dluhopisů či směnek za akcie Levoča Industry. Pro výměnu je k dispozici majoritní část akcií společnosti. Pro věřitele to představuje šanci na významně lepší návratnost. Pokud se podaří továrnu plně zprovoznit a v horizontu pěti let prodat, může se návratnost dostat přibližně na 15 procent,“ uvedl Čermák ze společnosti Servis-24.

„Pokud by továrna zůstala v rámci Helske, nešlo by ji dlouhodobě rozvíjet, její majetek by se musel rozprodat. V porovnání s možnou hodnotou běžící továrny by byl přínos takového rozprodeje zlomkový. Pro korektnost byl prodej konzultován s největšími věřiteli a cena byla ověřena odbornými posudky,“ odůvodňuje vyvedení fabriky mimo koncern Helske Čermák z firmy Servis-24.