Vítězové a poražení roku 2022.

Letos mám trochu problém. Svět je rozkmitaný a míra nejistoty do budoucna obrovská. Kdo ví, jestli se letošní expanze nezmění během pár příštích měsíců v past, jako se to letos stalo investorům do Ruska? Kdo ví, koho letošní boom zatáhne do neuvážených investic?