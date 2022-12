Zmatkář Musk nabídl odchod, uživatelé to přijali. Bude to konec Twitteru?

Na začátku dubna 2022 uspořádal Elon Musk průzkum mezi svými sledujícími na twitteru, kde se jich zeptal: „Chtěli byste tlačítko pro editaci?“

Foto: Twitter Z nabízených odpovědí bylo jasné, že jde především o vtip (možnosti byly „yse“ a „on“, tedy překlepy ve slovech „yes“ a „no“.

Musk tehdy právě odhalil, že postupně skoupil významnou část akcií Twitteru a stal se jeho hlavním akcionářem. Tuto pozici využil k pokusu o nepřátelské převzetí firmy. Když představenstvo Twitteru jeho nabídku na odkoupení všech akcií schválilo, pokusil se ale Musk z obchodu vycouvat. Po vleklých soudních sporech miliardář (a tehdy ještě nejbohatší člověk světa) souhlasil, že Twitter za původně dohodnutých 44 miliard skutečně koupí.

Do kanceláří Twitteru vtrhl Musk s vtipem, hravostí i nemilosrdnou kosou, kterou se pokusil snížit výdaje. Přijal pozici šéfa Twitteru s ohromnou vervou a energií a to samé žádal od všech zaměstnanců. Od těch, které nepropustil, si nechal podepsat, že budou sdílet jeho „hardcore vizi“.

První měsíc Muska v Twitteru Nejbohatší člověk světa Elon Musk věděl, jak Twitter funguje. Byl jeho nadšeným uživatelem. A tak došel k přesvědčení, že on by firmu řídil lépe. První měsíc byl plný propouštění, zmatků, skandálů i vtipů. Pokusili jsme se shrnout zde: Vysvědčení pro Muska. Chce být Jobs, ale působí jako Trump

Poslední kolo kontroverzí bylo ale ještě divočejší než to předchozí.

Ve zkratce: Elon Musk nechal zakázat @elonjet, automatický účet provozovaný devatenáctiletým Jackem Sweeneym. Na účtu @elonjet se na základě veřejně dostupných informací objeví tweet, kdykoli někam letí soukromý tryskáč Elona Muska.

Právě účet @elonjet Musk v listopadu sám označil jako důkaz toho, že bere svobodu slova vážně: „Moje odhodlání bránit svobodu slova jde tak daleko, že nezakážu účet sledující můj tryskáč, přestože je to přímá hrozba mé bezpečnosti.“

Foto: Twitter.com Muskův tweet ze 7. listopadu byl nyní uživateli Twitteru doplněn o kontext (tzv. fact-check). Takže by se dalo říct, že setrvání této funkce fact-checkování je určitým důkazem toho, že se Elon aspoň snaží brát svobodu slova vážně, jen u ad hoc změn pravidel nepromýšlí důsledky.

Musk v prosinci uvedl, že zákaz účtu @elonjet je důsledkem útoku stalkera na jeho syna, ačkoli policie tuto souvislost rozporuje. Každopádně tím odstartoval řetěz rychlých změn.

Z bláta do louže

Nejprve z Twitteru zmizel jen účet sledujcí z veřejných zdrojů Muskovy lety, později i účty sledující další promnentní letadla. Tyto služby zůstávají nadále aktivní na dalších platformách.

Někteří novináři, kteří o tomto zákazu informovali, byli suspendováni za „obcházení zákazu“. Twitter následně publikoval nové podmínky používání, jež zakazují sdílet obrázky ukazující polohu lidí v reálném čase.

Ještě větší nevoli ale rozpoutala další změna pravidel, kdy Twitter zakázal odkazování na konkurenční sociální sítě: „Odstraníme veškeré odkazy na zakázané sociální sítě, včetně adres nebo pokusů o jejich obcházení,“ psalo se v (již smazaných) podmínkách. Musk to zdůvodnil tak, že „nebude dělat zadarmo reklamu konkurenci“.

Foto: Twitter (získáno skrze Google Cache) Mezi zakázanými platformami byly velké sítě Facebook a Instagram, ale i malé, jako Mastodon nebo Truth Social.

Právě tato náhlá a vysoce restriktivní změna podmínek – kterou lze považovat za důsledek aplikace zákazu účtu @elonjet – vyvolala pobouření u odborné i laické veřejnosti. A dokonce i u lidí, kteří se Muska často zastávali. Třeba známý investor Paul Graham ještě v polovině listopadu připomínal, že Muska nejčastěji kritizují lidé, kteří nikdy žádnou firmu neřídili. Ale i Grahamův pohár trpělivosti přetekl, když mu Twitter na základě nových pravidel zablokoval účet. Také zakladatel Twitteru Jack Dorsey, který se doposud snažil v hodnocení Muska držet zkrátka, nechápal: „Proč? Tohle nedává smysl.“

Musk byl v té době na finále fotbalového mistrovství světa s Jaredem Kushnerem, zetěm Donalda Trumpa. Následně se za tyto přešlapy a chaotické změny omluvil: „V budoucnu se bude hlasovat o zásadních změnách pravidel. Omlouvám se. Už se to nebude opakovat.“

A jako první věc nechal hlasovat o tom, zda má zůstat v čele Twitteru.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

O dvanáct hodin později zjistil, že ani jeho sledující jej na pozici šéfa nechtějí. Připomeňme, že šlo o anketu na twitteru, nikoli o seriózní výzkum veřejného mínění. Musk nicméně předem slíbil, že se bude výsledky řídit.

Uvidíme, co to v jeho případě bude znamenat. Podle jeho včerejších a dnešních tweetů to vypadá na dramatické rozhodnutí: „Buďte opatrní, co si budete přát, mohlo by se vám to splnit,“ citoval Musk anglické přísloví krátce po vyhlášení ankety.

Hledá se šéf Twitteru, zn.: To fakt nechcete

O tom, že Elon Musk nechce být šéfem nově koupené sociální sítě natrvalo, se mluví už dlouho. Sám Musk ostatně pod přísahou sdělil, že nechce být šéfem Twitteru dlouhodobě. Později vysvětlil, že pozici šéfa Twitteru opustí, až „dostane firmu do dobré pozice, což bude nějakou dobu trvat“.

Neexistuje žádný kandidát na šéfa Twitteru, který by dokázal udržet firmu naživu. Elon Musk, majitel a šéf Twitteru

Z Muskových komentářů kolem jeho „rezignační ankety“ ale můžeme vyčíst, že hledání šéfa Twitteru považuje za předem ztracené. Když jeden z Muskových fanoušků – slavný americký informatik, výzkumník a podcaster Lex Fridman – nabídl, že by se tedy role ujal a vzal ji vážně, Musk odpověděl: „Ty máš asi hodně rád bolest. Má to jeden háček: do Twitteru musíš investovat své celoživotní úspory. A firma je od května na cestě k bankrotu. Pořád chceš tu práci?“

Jestli s takovouto „lákavou“ nabídkou Musk chodí za potenciálními kandidáty, asi není divu, že zatím podle jeho slov „neexistuje žádný nástupce, který by dokázal udržet Twitter naživu“. O bankrotu Twitteru nemluví Musk od jeho zakoupení poprvé. Na schůzce se zaměstnanci označil bankrot za jednu z možných cest.

„Tak proč jste tedy ztrátovou firmu za 44 miliard dolarů kupoval?“ nezeptal se nikdo z přítomných podřízených, protože tušili, že takovou otázku novému šéfovi Muskova střihu nelze položit bez následků.

Musk kvůli Twitteru potopil Teslu

Jsou ale lidé, kteří se Muska nebojí zeptat. Především proto, že se jich Muskova „twitskapáda“ osobně týká: investoři do firmy Tesla. Elon Musk je podle nich coby „zakladatel“ a šéf automobilky Tesla zodpovědný za to, že akcie se od začátku roku propadly ze 400 dolarů za akcii na současných 150 dolarů.

To je pokles o více než 60 % od začátku roku 2022. Jistě, klesaly skoro všechny akcie velkých technologických firem, ale Tesla klesala dvakrát rychleji než průměr reprezentovaný indexem Nasdaq. Ten zaznamenal 33% pokles od začátku roku.

Elon Musk pokles akcií Twitteru obvykle svádí na americkou centrální banku a její protiinflační snahy. To ale řada lidí, kteří mají peníze v akciích firmy Tesla, odmítá. Vyčítají Muskovi, že se automobilce nevěnuje a místo toho veškerou svou energii věnuje své nové hračce – mikroblogovací službě Twitter.

„Elon opustil Teslu. Tesla nyní nemá žádného šéfa,“ píše třeba Leo Koguan, jeden z největších investorů do této automobilky. Připomíná Muskovi, že je zaměstnancem akcionářů, a vyzývá představenstvo firmy Tesla, aby našlo šéfa, který se bude firmě věnovat. Zdaleka není ve svých výtkách osamocen. Analytická firma Oppenheimer nově snížila hodnocení akcií Tesly: „Domníváme se, že pan Musk je stále více izolován jako správce financí Twitteru se svou správou uživatelů na platformě. Vidíme potenciál pro negativní sebeposilující zpětnou vazbu v důsledku odchodu inzerentů a uživatelů z Twitteru.“

„Myslíme si, že blokování novinářů bez důsledně obhajitelných standardů (…) je vnímáno jako příliš velká hrozba,“ pokračuje hodnocení. Připomíná, že negativní ohlasy, které sbírá Musk za své šéfování Twitteru, se odrážejí i na důvěře v budoucnost Tesly, a tedy i do ceny akcií.

Muskovy čtyřrozměrné šachy

Musk totiž není jen tak nějaký šéf společnosti. Zakládá si na své pověsti vizionáře, génia a idealistického snílka, který dotahuje a zhmotňuje projekty daleko za hranicí toho, co lidé považují za možné. Právě firmy SpaceX, Tesla nebo Neuralink z této Muskovy pověsti těží.

Elon Musk je zkrátka „zakladatel a šéf“ vizionářských společností. Dokonce i těch, které nezaložil. Firmy jsou na jeho jménu postavené: „Jako spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Tesla vede Elon veškerý návrh, konstrukci a celosvětovou výrobu elektromobilů, baterií a solárních produktů společnosti,“ píše se v jeho životopise na stránkách Tesly. „Jako hlavní konstruktér společnosti SpaceX Elon dohlíží na vývoj raket a kosmických lodí pro lety na oběžnou dráhu Země a posléze i na jiné planety.“ Jistě, je to napsané přehnaným stylem hraničícím s kultem osobnosti. Ale není na světě asi nikdo další, kdo by to o sobě mohl tvrdit alespoň takto s přimhouřením oka.

Závislost na osobě Muska je ale také velkou slabinou jeho firem. Mnohem rychleji totiž může dojít ke ztrátě důvěry, a tedy i k propadu akcií. Což je pro Muska dvojnásobný problém: jeho jmění je z velké části v akciích firmy Tesla. Jejich pokles jej dokonce nedávno sesadil z pozice nejbohatšího muže planety. Jenže zároveň Musk používá prodej akcií Tesly k financování svého twitterového gambitu. Od začátku roku již prodal akcie Tesly v hodnotě přes 23 miliard dolarů. Část poté, co koncem dubna slíbil, že už to dělat nebude.

V Tesle a SpaceX byl Musk vnímán jako mizera vizionář. V Twitteru je vnímán jen jako mizera. Linette Lopezová, komentátorka Business Insider

Čím větší finanční problémy Twitter má, tím více potřebuje Musk prodávat akcie Tesly, aby měl díru čím zacelit. Prodejem akcií Tesly ale Musk snižuje jejich cenu. A konečně jejich cenu snižuje i svými průšvihy a zmatky, které páchá v čele Twitteru. Kruh se uzavírá a spirála roztáčí.

Čtyřrozměrné šachy. Tak označují někteří fanoušci Muskovu schopnost vidět dále než kdokoli jiný. Vyhmátnout příležitost a pustit se do naplňování vize. Povedlo se mu to se soukromými cestami do vesmíru, tak proč ne s autonomním řízením, čipy do mozku nebo svobodou slova pro všechny?

Jenže celá historie Muskovy akvizice Twitteru do této představy o geniálním stratégu Muskovi moc nezapadá. Prodělávající firmu koupil za „zjevně přemrštěnou cenu“, jak sám přiznává. Od jeho nástupu už tak nedostatečné příjmy firmy od Muskova nástupu dále klesly, podle odhadů až o 40 %. A dluhy – které samozřejmě nevznikly vinou Muska – je potřeba platit, což se Twitteru ne vždy daří včas. Pokud by Twitter vyhlásil bankrot, velká část Muskovy investice by zahučela do dluhové díry, kterou je třeba zasypat.

Představte si to. Spíte v práci, abyste inspirovali podřízené, a je to z nějakého důvodu špatně. Nabídnete zaměstnancům, aby odešli, pokud vám neodpřisáhnou věrnost, a je to špatně. Chcete, aby programátoři přinesli vytištěný kus kódu, na který jsou hrdí, a je to zase špatně. A do toho všeho si z vás miliony uživatelů každý den utahují.

Každý váš přešlap nafukují. Pořád vám někdo připomíná, že si zase protiřečíte. A ani nemůžete zakázat toho puberťáka, co sleduje z veřejně dostupných zdrojů vaše letadlo, aby z toho zase nebyl povyk.

„V Tesle a SpaceX byl Musk vnímán jako mizera s úctyhodnou vizí,“ všímá si novinářka Linette Lopezová z Business Insider. „V čele Twitteru je vnímán jen jako mizera. Twitter je totiž pravým opakem typické Muskovy společnosti. Je to malý hráč v odvětví, kterému dominují bohatí konkurenti. Nemá možnost získat vládní zakázky. A je vnímán spíše jako součást globálního problému než jako součást řešení tohoto problému.“

V tomto kontextu najednou vypadá šach mat vlastním králem jako docela rozumný tah. Muskovo jméno potřebuje ochránit. Možná kvůli jeho vlastnímu egu, možná kvůli tomu, aby aféry z Twitteru nedoléhaly i na Muskovy další firmy. Musk se – budeme-li pokračovat v metafoře čtyřrozměrných šachů – potřebuje vrátit na svou domácí šachovnici.

„Neplačte, sami jste si to zavinili,“ oddechl si možná Musk, když průzkum dopadl tak, jak doufal. On to nevzdal. Rozhodli o tom přece lidé, kteří nepochopili jeho geniální plán. „Vox populi, vox dei,“ jak říkává Musk s oblibou poté, co „poslechne“ výsledek vyhlášené ankety.

A až Twitter zkrachuje, čí to bude chyba? Elonova ne. Elon vám dal na výběr. Elon vám to říkal. Ale možná si ve skrytu duše přál, abyste mu řekli, že jen on může Twitter zachránit.