Musk si zase dělá, co chce. O ceně Twitteru se hádá v přímém přenosu

Nejbohatší muž světa to zdůvodnil tím, že chce nejprve podrobnosti o skutečném podílu falešných a spamových účtů a ujistit se, že tvoří méně než pět procent.

„Musk na začátku dubna nabídl převzít Twitter za 44 miliard dolarů při ceně 54 dolarů za akcii, to byla docela hezká prémie na tehdejší cenu. Jenže od té doby se technologický, ale vlastně celý akciový trh brutálně propadá,“ vysvětluje novinář Luboš Kreč v podcastu Stopáž.

„Akcie Twitter se dnes obchodují za podobné ceny jako předtím, než Elon Musk oznámil, že má o sociální síť zájem. A on si samozřejmě uvědomuje, že je šance ho získat podstatně levněji. Vlastně v přímém přenosu sledujeme docela neuvěřitelnou anabázi, ve které si Musk dělá, co chce,“ dodává.

„Když představenstvo Twitteru souhlasilo, že firmu Muskovi odprodá, tak si vzájemně podepsali sérii smluv, ve kterých jsou základní podmínky stanovující, jak se budou obě strany během transakce chovat. A vypadá to, že Elon Musk hodně pospíchal na to, aby se smlouva hlavně podepsala rychle – mluví spíš ve prospěch Twitteru než v Muskův prospěch. Možnosti, jak z nákupu úplně vycouvat, jsou velmi komplikované,“ říká Kreč.

V druhé části podcastu probíráme také brutální propad kryptoměnového trhu. Co se stalo, že hodnota bitcoinu minulý týden spadla pod 30 tisíc dolarů a z celého kryptotrhu zmizelo více než 300 miliard dolarů?

„Dost možná to souvisí s celosvětovou krizí a finanční krizí, která kolem nás je. Máme tu inflaci, která je 14 %, reálně ale bude asi vyšší. Je to také emocemi. Zkušení a velcí investoři tu krizi více předpokládali, a proto teď stahují peníze z rizikových investic, což kryptoměny určitě jsou,“ říká Tereza Starostová z komunity Holky v kryptu.

„Terra a Luna byly dvě provázané kryptoměny. Terra UST byl stablecoin, kryptoměna navázaná na americký dolar, která by si měla držet stabilní hodnotu jednoho dolaru. Algoritmem to bylo svázané s měnou Luna, která měla korigovat cenu Terry a dorovnávat kurz. V zásadě dobrá myšlenka, ale vydavatelé kryptoměny nabízeli ještě ‚skvělé‘ zúročení lidem, kteří si nakoupí tento Terra UST a takzvaně ho ‚stejknou‘, tedy uzamknou do protokolu. Vydavatelé nabízeli zúročení asi 20 %, což je samo o sobě zvláštní, prakticky tím vzniklo takové klasické Ponziho schéma,“ vysvětluje Starostová.