Oddělte bitcoin od krypta, je to totiž úplně jiný sport

Bitcoin není krypto. Slyšíte dobře a opakujte to po mně. Je to prostě jiný sport. A začněme u bitcoinu. Kdykoli zmíním odluku peněz od státu, padne otázka: „Kdo bude mít odpovědnost za naše peníze, když ne stát?“ Odpověď je prostá: „To, co jste nenáviděli celou střední školu: matematika.“ Státu se nedá s penězi věřit. Lidem se nedá s penězi věřit. Vůbec nikomu se totiž nedá s penězi věřit. Tedy kromě kryptografie a nezměnitelného algoritmu. K jeho naprogramování stačilo pouhých 9 řádků kódu, a přesto definuje monetární politiku: každé 4 roky se objem nově vytěžených mincí sníží na polovinu a v roce 2140 skončí úplně. Není to kouzelně jednoduché?

Odluka peněz od státu ale neznamená, že někdo jiný bude mít moc rozhodovat o penězích. To je omyl. Cílem je vtisknout monetární politiku do protokolu decentralizované sítě, kde neexistuje riziko protistrany, transakce nemohou být cenzurovány, majetek konfiskován, hodnota devalvována a minulost měněna. Bitcoin. V mnoha oblastech našeho života již algoritmy nahradily člověka a vedou si skvěle. Technologie peněz je jen další v řadě. Není důvod brát si to osobně. Bitcoin je koncept decentralizace aplikovaný na lidskou komunikaci hodnot, je to nekorumpovatelný jazyk pro komunikaci naší ekonomické hodnoty. Inovace tak vzdálená dnešnímu chápání peněz, že nás nesmí překvapovat, jak obtížný cíl to je, jak dlouhá k cesta němu vede a že ne všechno půjde podle plánu.

Nic nejde podle plánu

Muhammad Ali říkával, že každý plán vydrží jen do první rány. Všichni máme příbuzné, se kterými nechceme být tak úplně spojováni, a bláznivé strýčky, které nezveme ani na pohřby. Vztah bitcoinu ke kryptu je podobný jako k příbuzným, o kterých doufáte, že vás nenavštíví, nikde je nepotkáte, a přesto na ně narážíte od ráno do večera a dělají vám ostudu po celém Prostějově.

Bitcoinová komunita má již dlouho hluboké podezření, že krypto je jeden velký podvod vezoucí se na vlně bitcoinu, který jediný představuje skutečnou inovaci. Problémy fiat systému, které bitcoin s takovým úsilím odstraňuje, krypto nadšeně znovu objevuje, využívá ve svůj prospěch a nikdy nekončící řada podvodů, hackerských útoků a bankrotů snižuje důvěryhodnost všech, mobilizuje regulátory a nováčky přivádí za hranici paniky.

Krypto komunita má zase pocit, že bitcoin není dostatečně zábavný a inovativní, bitcoinový maximalismus je protivný, a nechápe, proč by si nemohla vytvořit tolik kryptoměn, kolik chce, tisknout si, co je napadne, a obrat každého, kdo jde okolo. Prostě jiný sport. Zásadním kamenem je decentralizace. Satoshi Nakamoto (zakladatel bitcoinu) to věděl a jeho odchod ve správný čas byl geniálním aktem, jak jí dosáhnout. Z kocoviny probouzející se kryptosvět nyní zjišťuje, že výměna decentralizace za moc, uživatelskou přívětivost a škálovatelnost nebyla oběť věže, ale krále. Peníze totiž mezi sebou nesoutěží svou digitální formou. To je omyl. Všechny budou digitální. Soutěží se mezi monetárními politikami, jejich stabilitou a mírou decentralizace.

Cesty se dělí. Jedna míří k centralizaci, regulaci a drtivá většina kryptoměn na ní tak míří k nule, druhá ke svobodě a finanční suverenitě. To, že vyšly ze stejného bodu, není důležité a společné označení krypto již není užitečné. Stejně jako typ používané databáze neříká nic o aplikacích na ní postavených, neříká použití blockchainu a kryptografie nic o cílech projektů, které na nich vznikají. Tu předponu jsme stejně ukradli kryptografům, tak jim ji vraťme.

Zábava, nebo zisk

Pokud vizí bitcoinu je oddělit peníze od státu, cílem drtivé většiny projektů v kryptu je oddělit peníze od jejich majitelů. Nedávná studie ukázala, že 97,2 % tokenů na krypto burze Uniswap bylo podvodných. Regulátoři nemohou nekonat, když jim někdo okrádá retail. Krypto ekosystém se stane plně regulovaným, cenzurovaným prostředím s integrovanými procesy KYC/AML. Majitelé a management nebudou mít jinou volbu, pokud nechtějí strávit život na útěku. Bitcoin tak bude pokračovat svůj osamělý boj. Nejodolnější, nejrobustnější a nejbezpečnější síť bude dál stavět základy globálního decentralizovaného finančního světa. Krok za krokem, blok za blokem. Bez kompromisů. Energie, kterou nelze zastavit.