Český stavitel průmyslových parků překročil Rýn. Staví v Nizozemsku

Skupina Accolade, která se zaměřuje na investice do průmyslových a logistických parků, dokončila svůj první areál v Nizozemsku.

„Je to v Roermondu, což je místo, které je součástí velké logistické oblasti Venlo, ze které mohou naši klienti obsluhovat 80 milionů lidí,“ říká v rozhovoru pro SZ Byznys Milan Kratina, šéf Accolade s tím, že logistické centrum vyšlo na 60 až 70 milionů eur.

„Z našeho pohledu je to spíš menší park, dvě budovy. Pro nás to ale bylo první překročení Rýna. Dosud jsme měli projekty v Německu kolem Düsseldorfu,“ vysvětluje Kratina s tím, že už teď skupina mapuje další akviziční příležitosti na nizozemském trhu, kde by chtěla své aktivity rozšiřovat.