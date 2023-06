Čipový obr Intel postaví v Polsku továrnu za 100 miliard, ve hře bylo i Česko

Do roku 2027 by měla v polské Vratislavi stát továrna na výrobu čipů, která zaměstná zhruba 2000 vysoce kvalifikovaných míst. Firma Intel dnes v tiskové zprávě oznámila, že právě v tomto polském městě bude montovat a testovat mikroprocesory.

Ještě nedávno se mluvilo o tom, že mezi uchazeči o továrnu byla i Česká republika. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) se při cestě do Spojených států totiž setkal se zástupci Intelu a navštívil jeho kanceláře.

Výstavba továrny na výrobu waferů za 17 miliard eur (bezmála 405 miliard Kč) je v plánu také v německém Magdeburgu. V montážním a testovacím závodě, který má vzniknout ve Vratislavi, se čipy z waferů vyřezávají, pak se balí do jakéhosi pouzdra s potřebnými rozhraními a nakonec se testují před instalací do počítačů, automobilů nebo do jiných zařízení, jak uvedla agentura DPA.