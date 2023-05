„Doufám, že se budou škvařit v pekle,“ nešetří šéf cechu padlé solárníky

Zároveň tvrdě kritizuje vedení firmy, na niž už před dvěma měsíci podával trestní oznámení. „To, co tam provedl management… Já doufám, že se budou škvařit v pekle za to, co provedli obyčejným lidem, a doufám, že je spravedlnost dostihne,“ říká Hradecký. Zároveň ale věří, že takových firem nebude – ani se současným ochlazením trhu – přibývat.

To, co však zůstává s nejistou budoucností, je provozní podpora obnovitelných zdrojů. Hradecký ale varuje před jejím unáhleným zrušením. „Vzhledem k tomu, že máme poměrně čerstvý zákon o podpoře obnovitelných zdrojů a bylo jasně řečeno, za jakých podmínek a do jaké výše budou tyto subvence vypláceny, tak si myslím, že bude velice těžké říct najednou: A už vám nic nedáme. I když by to někdo mohl považovat za správné, tak si myslím, že by to velice poškodilo reputaci Česka v očích investorů,“ míní šéf Cechu akumulace a fotovoltaiky.