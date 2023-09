Neomezená dovolená: Jak ve firmách funguje

Dětem končí prázdniny a firmy bilancují, jak se jim podařilo proplout obdobím, kdy velká část jejich zaměstnanců z důvodu vybírání volna nepracovala. Starší průzkum STEM/MARK provedený pro personální agenturu Předvýběr ukázal, že zhruba třetina zaměstnanců může čerpat čtyři týdny dovolené za rok, jak určuje zákoník práce, dva ze tří tak mají volna víc.

Jednou z firem, které už delší čas neomezenou dovolenou uplatňují, je například personální agentura Jobs Contact. Dát tomuto benefitu oficiální platformu není podle jednatelky agentury jednoduché. „Musíme spolu s tím řešit zákonné i administrativní náležitosti, protože náš státní aparát k tomu příliš mnoho dobrých nástrojů neposkytuje,“ říká Blanka Hanáková.

Přesto firma tento nadstandardní benefit pracovníkům poskytuje a má s tím dobré zkušenosti. Nabízí ho však jen těm, jejichž pracovní výsledky jsou dobře měřitelné a kontrolovatelné a neomezená dovolená se dá včas regulovat, pokud by agentura měla dojem, že ji někdo zneužívá.

„S pracovníky, kteří u nás tento benefit čerpají, máme úplně bezproblémové zkušenosti. Lidé neomezené dovolené nezneužívají, protože jsou si plně vědomi, že jde nejen o vysoce nadstandardní benefit, ale jde také o důvěru, kterou v nich jako zaměstnavatel vkládáme,“ popisuje zkušenosti Hanáková.

U koho však podle ní není možné neomezenou dovolenou nabízet, jsou nováčci a také pracovníci, kteří nemají jednoduše měřitelný výkon. Klade to velmi vysoké nároky na vedoucí pracovníky, kteří zodpovídají například za nějaký vyšší útvar a musí to potom řešit,“ dodává jednatelka Jobs Contact.

Neomezené placené volno praktikuje také digitální agentura Effectix, která dává volnou ruku zaměstnancům v mnoha ohledech – sick days, home office, práce ze zahraničí či právě neomezená dovolená. Tu zavedla před dvěma lety a vede si o tom statistiky. Od letošního ledna do konce srpna čerpali zaměstnanci 1454 dní placeného volna, což firmu stálo 4 652 800 korun. Na sedmdesátičlenný tým to vychází v průměru zatím na 21 dnů volna. Do konce roku toto číslo ještě stoupne.

Neomezenou dovolenou využíváme dva roky. Meziročně nám narostl obrat o pětinu a zisk stoupl o devět procent, a to v období poklesu tržeb e-commerce sektoru. Karol Veleba, šéf digitální agentury Effectix

„Asi třetina firmy si bere kolem 30 dní volna, někdo si bere 40 dní, zhruba 30 procent lidí si bere mezi 18 a 25 dny volna a dalších 30 ještě méně. To jsou dobráci, které musíme naopak přimět k tomu, aby si brali volna víc, nešli proti sobě samým a nevyhořeli,“ vysvětluje filozofii firmy její šéf Karol Veleba, který do společnosti přišel v roce 2015 jako krizový manažer v okamžiku, kdy každý měsíc prodělávala zhruba milion a půl.

Veleba je přesvědčen o tom, že pokud mají lidé sebemotivaci a v týmu panuje vzájemná důvěra a vstřícnost, pak to prospívá firemní atmosféře i ekonomickým výsledkům. Principy svobodné firmy v ní tak začal pomalu prosazovat od svého nástupu a již za rok byla digitální agentura podle jeho slov v černých číslech. Od dob zavedení neomezené dovolené se její výsledky dále zlepšují. „Za období leden až červenec 2022 a stejné období letos nám obrat narostl meziročně o pětinu a zisk stoupl o devět procent, a to v období poklesu tržeb e-commerce sektoru,“ pochvaluje si Veleba.

Při uplatňování volna však platí princip, že absenci pracovníků nesmí poznat zákazník. Kolegové se tak dopředu musí s ostatními domluvit na tom, kdo je v práci nahradí, a pokud to bude nezbytné, tak požadavek zákazníka vyřídí i na dovolené. Tento princip podle něj dokáže odhalit, kdo by chtěl systém zneužít. „Měli jsme pracovníka, který si chtěl vzít volno téměř na celé prázdniny. Když to přednesl kolegům, dali mu tak intenzivní zpětnou vazbu, že to není fér, že sám podal výpověď,“ říká šéf Effectixu.

Anketa Kolik dnů placeného volna máte ročně ve své práci? 20 18,9 % 25 64,6 % 30 7,1 % 35 1,6 % 40 4,7 % Více 3,1 % Celkem hlasovalo 127 čtenářů.

Plnou důvěru ve své lidi má i Peter Neumann ze společnosti READYCON, která propojuje pomocí přednášek o trendech na pracovním trhu studenty třetích a čtvrtých ročníků s firmami, které hledají zaměstnance. „Máme jen pár zaměstnanců, ale od prvního dne u nás máme nastavené podobné pravidlo jako Netflix – svoboda a zodpovědnost. Nepočítáme, kolik hodin je kdo v práci ani kolik volna si bere. Někdo udělá práci za tři dny, jiný si ji rozloží do pěti dnů. Pečlivě si ale vybíráme, kdo je „naše krev“ a koho můžeme přibrat do týmu, aby vše fungovalo,“ vysvětluje Neumann.

Princip volna podle individuálních potřeb uplatňuje také pracovní portál Welcome to the Jungle, který jej převzal z Francie od mateřské firmy v roce 2015. Zaměstnanci portálu si berou od té doby stabilně v průměru okolo pěti týdnů dovolené, maximem bylo 11 týdnů, a většině lidí tento systém vyhovuje. Ekonomicky se společnosti daří, i když šéf české a slovenské pobočky kariérního portálu nedokáže přesně říci, zda je to právě díky tomuto principu.

„Stále stabilně každý rok rosteme. V roce 2015 jsme firmu zakládali a rovnou s tímto nastavením, takže nedokážeme porovnat, jak bychom rostli bez toho. Je možné, že bychom bez toho rostli rychleji, je možné, že ne, ale jasné je, že neomezená dovolená má velký vliv na angažovanost celého týmu,“ je přesvědčen Jan Klusoň.

To, že firma nehoní jen zisk, je podle něj výsledkem toho, že si vytkla jako cíl udržitelný růst, který do sebe zahrnuje jak finanční výsledky, tak i duševní a psychické zdraví zaměstnanců. „Nechceme zaměstnance „ždímat“, jít za vyššími zisky a pak nabrat nové. Chceme růst společně jako jedna firma, protože každá firma je hlavně o lidech,“ dodává Klusoň.

Jiné firmy naopak principu neomezeného volna nevěří, nebo ho nemohou z výrobních důvodů lidem nabídnout. „Zavedení tohoto benefitu pro nás není z hlediska provozu reálné,“ říká marketingový ředitel společnosti Bohemia Sekt Martin Fousek.

Také společnost Integra Metal Systems tento benefit zavedený nemá a mimořádné volno poskytuje zaměstnancům jen na individuální bázi, a to neplaceně. „Neomezenou dovolenou nenabízíme nikomu. V případě žádosti zaměstnance o volno nad rámec stanovené dovolené řešíme individuálně poskytnutím neplaceného volna, ve většině případů (pokud se nejedná o volno v exponované době) také žádosti vedení vyhoví,“ říká personalistka firmy Barbora Vinařová.

Manažeři hierarchicky orientovaných firem mohou neomezené volno využívat k omezení dovolené svých podřízených nebo ke svévolnému čerpání dovolené. To může vyvolat pocity nespravedlnosti mezi zaměstnanci. Pavel Kuhn, partner Kogi CON

Neomezenému volnu nevěří také síť obchodů se spodním prádlem Trenýrkárna. „Klasická dovolená nám umožňuje lépe plánovat pracovní náplň a distribuci zodpovědností mezi zaměstnanci. To vytváří pevný pracovní tým, který si je vzájemně vědom svých rolí a může efektivně spolupracovat. Neomezené volno by mohlo vést k rozdrobení kolektivu a zhoršení komunikace,“ je přesvědčen Ruslan Skopal, generální ředitel sítě obchodů.

Skopal je dále přesvědčen o tom, že neomezené volno by mohlo vést k nejistotě ohledně toho, kdy je vhodné si dovolenou vzít, což by mohlo oslabit kreativitu a inovace. Pevné plánování volna podle něj navíc minimalizuje zmatky a nedorozumění.

Malé firmy jsou přirozeně svobodnější

S tím, že neomezená dovolená není vhodná pro všechny kolektivy, souhlasí také Pavel Kuhn, partner společnosti Kogi CON, která se specializuje na nastavování správné firemní kultury ve společnostech.

„V agilních a inovativních firmách, například v technologických startupech nebo poradenských firmách, kde je kladen důraz na výsledky a samostatnost pracovníků, se neomezená dovolená jeví jako úspěšný nástroj. Lidé mají větší možnost plánovat své pracovní dovolené podle aktuálních potřeb projektů a týmu, což vede k lepšímu vyvážení pracovního života a většímu pocitu autonomie,“ popisuje Kuhn.

Naopak v hierarchicky orientovaných firmách (výrobní firmy, nepřetržité provozy apod.) vede podle něj neomezená dovolená k odlišným důsledkům. „Manažeři nebo vedení týmu svým přístupem mohou někdy i nechtěně využívat tento systém k omezení dovolené svých podřízených, nebo naopak ke svévolnému čerpání dovolené. To může vyvolat pocity nespravedlnosti a nerovnosti mezi zaměstnanci v jednotlivých týmech,“ vysvětluje partner Kogi CON.

Také podle zkušeností personálního portálu Bezpersonálky má neomezená dovolená pozitivní i negativní stránky a je na každé firmě, aby posoudila váhu jednotlivých dopadů na svůj chod.