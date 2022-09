Elektrárna na střeše nám srazila náklady, říká firma, která svítí celou noc

Ceny energií raketově rostou všem. SZ Byznys mapuje, jak se s tím firmy vyrovnávají, do čeho investují nebo jak pružně či chytře si s tím dokázaly poradit.

Právě v Jihlavě se nachází centrální třídicí mezinárodní uzel globálního balíkového přepravce. Hlavní špičku tu mají večer, a to zhruba od 18 hodin až do dvou do rána. Jednoduše řečeno, velkou část noci tu potřebují svítit, topit a mít v provozu dva kilometry dopravníků pro zásilky.