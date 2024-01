Energetické trhy větří pokles. Pokud fixovat, jen nakrátko, radí odborník

„V EGÚ Brno očekáváme pokles přinejmenším pro roky 2024 a 2025, a to u obou komodit. Klesat by měly i celkové náklady na pořízení zemního plynu, ale i elektřiny. Pokles ceny komodity převáží potřeby navyšovat ceny regulovaných složek nákladů,“ vysvětluje Macenauer.

Někteří dodavatelé se ke snížení cen dostali už v průběhu loňského roku, a tak na startu roku 2024 změny v cenících zatím nechystají. „Ceny elektřiny jsme výrazně snižovali v minulém roce dvakrát, ale pokud bude pozitivní vývoj na trzích pokračovat, což můžeme v tuto chvíli jen odhadovat, a podmínky nám to dovolí, budeme se ho snažit do cen pro zákazníky promítnout,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

Cenu neplánuje v blízké době měnit ani PRE. „Pražská energetika od Nového roku nemění cenu silové elektřiny. Snížili jsme ji od září 2023 o 20 procent a s těmito cenami vstupujeme i do nového roku,“ říká Hanzelka.

Jelikož dodavatelé větří příležitosti k dalšímu poklesu cen, nejspíš se teprve ukáže, zda a kdy se vyplatí změnit obchodníka. „Každý odběratel by si měl v závislosti na výši svého účtu přibližně jednou za půl roku až za rok srovnat nabídky různých dodavatelů. Udělat by to měli především odběratelé s vysokou spotřebou,“ radí Macenauer.