Firmy si uvolňují ruce, aby mohly snáz propouštět

Šéfové českých firem očekávají, že rok 2023 bude tím nejtěžším v novodobé historii země. Přinese zdražování, nejistotu a nejspíš i nárůst nezaměstnanosti. A tak se na to společnosti připravují – aby si zajistily flexibilitu v případném propouštění a nabírání zaměstnanců, stále častěji sází na operativní leasing.

Zatímco v minulosti se na leasing pořizovaly hlavně nákladné věci a automobily, dnes jsou to stále častěji i drobné věci jako telefony, tablety či počítače. Poskytovatelé leasingu teď i mění podmínky a není nutné se uvázat ke spolupráci na několik let. „Po týdnu mohou přijít, zaplatí administrativní poplatek, zařízení vezmeme zpět a už to není jejich starost,“ dodává Nešetřil.