Každá třetí domácnost už nemá vůbec žádné rezervy

Tuzemské domácnosti chudnou a polovina z nich letos musí sahat do úspor. Aktuální průzkum také potvrzuje, že lidé nezvládají spořit jako ještě v roce 2022.

Lidé, kteří si nezvládají spořit vůbec, jsou pak nejrizikovější skupinou. V případě výpadku příjmů by měli problém v podstatě okamžitě.

„Těmto domácnostem bych skutečně doporučil zamyslet se nad tím, jak by výpadek příjmu řešily. Zda není možné najít si další práci nebo brigádu a z tohoto přivýdělku si pak dávat peníze stranou. Určitě je vhodné se podívat ale i na stranu výdajovou a hledat, kde uspořit. Někdy se zdá, že malé částky není potřeba řešit, ale pokud se sečtou dohromady, může se člověk dostat na zajímavou sumu za měsíc,“ říká k výsledkům ombudsman klientů Home Creditu Miroslav Zborovský.

„Nejvíce varovným signálem je, že celá třetina domácností by při výpadku příjmů nevydržela ani měsíc. To je poměrně vysoký podíl. Zároveň se dá předpokládat, že jsou to domácnosti, které jsou více ohroženy inflací a také případnou ztrátou příjmu,“ uvedl Petr Gapko, hlavní ekonom Moneta Money Bank pro SZ Byznys. Jako rizikový vidí také zvyšující se podíl domácností ohrožených chudobou.