Kdo chce připojit fotovoltaiku, má smůlu. Síti na jihu Čech dochází kapacita

„Přestože zájem o fotovoltaiky, a tím i tlak na jejich připojování do sítě, je od loňského roku extrémní, je třeba při zvládání aktuálního solárního boomu dělat promyšlené a systémové kroky, protože distribuční síť musí zůstat stabilní teď i do budoucna,“ říká mluvčí EG.D Roman Šperňák.

Distributor sice malou fotovoltaickou elektrárnu připojí, ale zákazník už do sítě nemůže posílat přetoky, které by mohl prodat obchodníkům s elektřinou. Výroba mu tak slouží jen pro vlastní spotřebu. „Pokud distributoři vidí jako jednu z cest omezení přetoků, tak to podle nás řešení není, protože se připravujeme na komunitní energetiku, která je založena na přetocích,“ popisuje Krčmář.

Do roku 2030 chce EG.D investovat do posílení sítě částku nad rámec standardních investic, které jsou každoročně více než pět miliard korun. „Dalších 8,5 miliardy korun dáme do technologií podporující implementaci OZE do sítě,“ dodává Šperňák.