Nový problém. Lidé zaplatili vysokou zálohu a soláry ještě neviděli

Zákazníci většinou platí dvě zálohy a zbytek ceny doplácejí po dokončení instalace. „Na trhu se objevily společnosti vybírající od zákazníků nestandardně vysoké zálohy. V některých případech to je 70 až 80 procent z ceny zakázky. Pro klienty je to obrovské riziko, stát se může cokoliv,“ varuje Luboš Vrbata, vedoucí divize DZD Solar.

Druhá záloha se obvykle platí po získání smlouvy o připojení k síti a po začátku montáže a zákazník by tak měl mít uhrazeno 50 až 70 procent částky. „Ve druhé etapě platí 10 až 20 procent a po předání hotové instalace se doplácí zbytek. U velkých instalací pro firmy se to platí po etapách, tam je jiná ekonomika,“ vysvětluje ředitel Solární Asociace Jan Krčmář.

„Situace v oblasti energií byla po krachu společnosti Bohemia Energy a se začátkem války na Ukrajině velmi vypjatá. Zákazníci hledali co nejrychlejší řešení, a to je živná půda pro nekalé praktiky,“ říká Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Jestliže firma nakoupí panely a další komponenty a má je na skladě, měla by být schopná dokončit stavbu v řádu jednotek měsíců. „Pokud nakupuje komponenty a nabírá klienty rozumně, tak by to měla stihnout do půl roku. To je nějaká zdravá doba pro malé instalace. Pokud se to vleče déle, už je tam nějaký problém, ať už nezvládnutí situace nebo něco jiného,“ dodává Palaščák.