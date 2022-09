Kellnerová je oficiálně nejbohatší. Dědicové si rozdělili skupinu PPF

Časopis Forbes loni spočítal majetek Renáty Kellnerové coby správkyně dědictví na 375 miliard korun. To jí stejně jako Petru Kellnerovi zajistilo v žebříčku první místo mezi českými miliardáři. Ve srovnání s předchozím rokem byla Kellnerová bohatší téměř o 82 miliard korun.

Nic na tom nezměnil ani fakt, že v pandemickém roce 2020 utrpěla PPF svou první historickou ztrátu převyšující sedm miliard korun. Loni se holding vrátil do černých čísel . V čistém vydělal téměř šest miliard.

Po Kellnerově smrti nastoupil do čela PPF jeho dlouholetý spolupracovník a menšinový akcionář skupiny Ladislav Bartoníček. Od něho letos v květnu převzal kormidlo holdingu další Kellnerův parťák Jiří Šmejc. Zároveň Šmejc získal předkupní právo na odkup až desetiprocentního podílu v PPF uplatnitelné po třech letech.

Vypořádání dědictví nastalo v okamžiku, kdy skupina zažívá náročnější období, a to hlavně kvůli poskytovateli nebankovních půjček Home Credit. Skupina Home Credit zahájila už minulý rok vlivem vnějších okolností stahování z ruského a části asijského trhu. Zvláště Čína přitom patřila k pilířům Home Creditu. V případě Ruska završil Home Credit odcházení na začátku září .

Zatímco z dosavadních klíčových trhů skupina postupně odchází, buduje si naopak nové opěrné body na západě. Například na developerském trhu v USA, na který PPF oznámila vstup letos v květnu. Na západních trzích se skupina nebojí vstupovat ani do nových byznysů typu pronájmu rekreačních plachetnic od Středomoří přes Karibik po Tichý oceán.

Navzdory atraktivitě plachetnic je však ale z prohlášení nového šéfa PPF Jiřího Šmejce zřejmé, že se skupina hodlá v západním světě profitovat z investic do oborů, v nichž má hlavní specializaci. Tedy například ve finančnictví, telekomunikacích a médiích. V případě telekomunikací ovládá PPF v Česku operátora O2 a firmu Cetin, v médiích je to skupina CME zahrnující televizi Nova. Do skupiny PPF dále patří Air Bank, PPF Banka, skupina působí i v oblasti biotechnologií, kde její firma Sotio vyvíjí léky na rakovinu a ve strojírenství je její vlajkovou lodí Škoda Group.